Мобілізація в Україні: які можуть бути повістки та чи можна їх вручити через СМС

Через російське вторгнення в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно до рішення Верховної Ради, дії цих режимів продовжено до 18 серпня. Відповідно, військовозобов'язані громадяни отримують повістки від ТЦК.

Однак повістка не завжди означає те, що військовозобов'язаний чи військовозобов'язана будуть відправлені на фронт. Про те, які є види повісток, чим вони відрізняються та чи можна їх вручити через СМС – читайте далі.

Зверніть увагу Коли бронювання звільняє чоловіка від служби в армії: відповідь адвокатки

Які є види повісток та чим вони відрізняються

Керівниця пресслужби Львівського ОТЦК та СП Марія Левко пояснила, що відповідно до чинного законодавства існують 4 види повісток:

Повістка для уточнення даних – у такому випадку мова йде про оновлення даних військовозобов'язаних про склад сім'є, стан здоров'я, місце роботи та інші дані;

Повістка на проходження ВКЛ – ця повістка вимагає від військовозобов'язаних проходження військово-лікарської комісії. До повістки додається картка дослідження та огляду військовозобов'язаного, в якій зазначається висновок військово-лікарської комісії про його придатність або непридатність до військової служби;

Повістка про призов на строкову службу;

Мобілізаційне розпорядження – його вручають військовозобов'язаним, які визнані придатними до військової служби після проходження військово-лікарської комісії.

Водночас Марія Левко наголосила, що повістка повинна бути правильно заповнена і підписана начальником Територіального центру комплектування.

У будь-якій повістці мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов'язаного, вид повістки, дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися, уточнення щодо необхідних документів, назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК та СП,

– пояснила Левко.

Чи можна вручити повістку поштою або через СМС

Адвокат Роман Сімухін звернув увагу на випадки, коли повідомлення про виклики до ТЦК приходять через СМС, або ж повістку залишають у поштовій скриньці чи передають через родичів. Юрист наголосив, що такі дії є незаконними, оскільки врученою повісткою вважається лише та, за вручення якої підписався особисто військовозобов'язаний. Тобто у випадку, якщо ви отримали повідомлення через СМС або побачили повістку в поштовій скриньці, то нічого не потрібно робити, адже вона не вважається врученою.

Проте, врученою також вважається і та повістка, яка отримана через рекомендований лист із повідомленням про вручення з описом вмісту та підписом.