Мобилизация в Украине: какие могут быть повестки и можно ли их вручить через СМС

Из-за российского вторжения в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно решению Верховной Рады действия этих режимов продлены до 18 августа. Соответственно военнообязанные граждане получают повестки от ТЦК.

Однако повестка не всегда означает то, что военнообязанные или военнообязанные будут отправлены на фронт. О том, какие виды повесток, чем они отличаются и можно ли их вручить через СМС – читайте дальше.

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Какие виды повесток и чем они отличаются

Руководитель прессслужбы Львовского ОТЦК и СП Мария Левко пояснила, что в соответствии с действующим законодательством существуют 4 вида повесток:

Повестка для уточнения данных – в таком случае речь идет об обновлении данных военнообязанных о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и других данных;

Повестка на прохождение ВКЛ – эта повестка требует от военнообязанных прохождения военно-врачебной комиссии. К повестке прилагается карточка исследования и осмотра военнообязанного, в которой указывается заключение военно-врачебной комиссии о его пригодности или непригодности к военной службе;

Повестка о призыве на срочную службу;

Мобилизационное распоряжение – его вручают военнообязанным, признанным пригодными к военной службе после прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время Мария Левко подчеркнула, что повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником Территориального центра комплектования.

В любой повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес жительства военнообязанного, вид повестки, дата, время и адрес, куда необходимо явиться, уточнение необходимых документов, название органа, печать , подпись, фамилию, имя и отчество начальника РТЦК и СП,

– объяснила Левко.

Можно ли вручить повестку по почте или через СМС

Адвокат Роман Симухин обратил внимание на случаи, когда сообщения о вызовах в ТЦК приходят через СМС, или повестку оставляют в почтовом ящике или передают через родственников. Юрист подчеркнул, что такие действия незаконны, поскольку врученной повесткой считается только та, за вручение которой подписался лично военнообязанный. То есть в случае если вы получили сообщение через СМС или увидели повестку в почтовом ящике, то ничего не нужно делать, ведь он не считается врученным.

Однако врученной также считается и повестка, полученная через рекомендованное письмо с уведомлением о вручении с описанием содержимого и подписью.