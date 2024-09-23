Навіть ризик бути з'їденим: що чекає на тих, хто спробує нелегально перетнути кордон на Буковині

Вони мають величезні статки, дорогу нерухомість та загони підручних. Ціни, які є на сьогодні, коригуються від 4 до 10 тисяч доларів за одну особу. Але при цьому не гребують боягузливо прикриватися дітьми.

Їхні методи – шантаж та залякування. Вони – торговці людським страхом, і їхня спеціалізація – нелегальні "тури за кордон", інформує 24 Канал. У межах програми "Кордон.UA" розповідаємо, що чекає на тих, хто спробує нелегально перетнути кордон.

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"Лицарі" таємного ордена

Старовинні храми в оточенні гір, цілюще повітря, густі ліси та менше десятка кілометрів до Румунії. Прикордонне селище Красноїльськ – справжня окраса Буковини. Але його головна візитівка – знаменита "Маланка". Місцеві розповідають: проводили свято навіть за часів войовничого атеїзму.

Були закони в ті часи: не допускали, щоб народ підтримував свої традиції. Так і тут було. Але зберігалися з труднощами. Я пам'ятаю, як ще був маленьким хлопчиком, брав участь у "Маланці". Потім – мої сини,

– розповідає голова Красноїльської селищної громади Степан Драгун.

Українську мову тут почуєш нечасто: більшість мешканців 10-тисячної громади – етнічні румуни.

У нас одна-єдина школа. Це українська. Одна-єдина із п'яти. У Красношорі ще є польська, там вивчають українську мову. Там теж говорять діти українською. А інші всі – румунські,

– зазначила директорка Красноїльського ліцею №3 Наталя Таранець.

Та є у красноїльців інші традиції, які вони тримають у таємниці. Упродовж багатьох років 10-тисячне містечко було маленьким царством тютюнової контрабанди до сусідньої Румунії. Через це час від часу тут спалахували конфлікти з прикордонниками.

До речі, незаконний промисел у Красноїльську завжди сприймався як звичайний заробіток. І саме з цього жила частина громади. Головні засади – чітка ієрархія та сувора конспірація.

Так звані "фішкарі" (нерідко підлітки) стежили за прикордонними нарядами, водії підвозили товар до кордону, а дужі молодики переносили ящики на той бік. З безпечної відстані усіма процесами керували організатори.

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Торговці страхом

Прикордонний оперативник, який добре знається на місцевих реаліях, розповідає: з початком повномасштабної війни цигарки відійшли на другий план. Більш коштовним товаром стали люди.

"Ті, які носили вчора тютюнові вироби, сьогодні вже переправляють людей через державний кордон. У зв'язку з цим ціни, які натепер коригуються від 4 до 10 тисяч доларів за одну особу. Люди, які вчора заробляли 50 доларів, на сьогодні вже можуть використовувати будь-які можливості. Машини, які вчора не могли їздити по горах, сьогодні вже можуть їздити по горах. Сьогодні вони вже можуть використовувати технічні засоби нічного контролю", – оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

З початку 2024 року прикордонники відділу "Красноїльськ" вже затримали близько 800 порушників. Кажуть: аби перекрити шляхи до Румунії, довелося створити кілька рівнів перепон. Перший – контрольні пости. Саме на них виявляють чимало псевдотуристів. І останнім це дуже не подобається.

За словами прикордонників, їм нерідко доводиться мати справу з дуже агресивною публікою. Особливо цим обурені військові, які повернулися з фронту. А таких у підрозділі – більш як половина.

От зупиняєш людину, ти до неї ввічливо відносишся. Представляєшся, мовляв, "добрий день, Державна прикордонна служба". І є така категорія осіб, яка реально, не знаю, ніби сказ має. Виривається, починає кричати, вилітає з машини: "А чого ти тут? А йди повоюй!",

– зазначив помічник начальника відділу прикордонної служби "Красноїльськ" Олександр Рабчевський.

Олександр Рабчевський пішов на війну добровольцем. Воював на Бахмутському напрямку. Зізнається: зрозуміти тих, хто утікає з охопленої війною країни, не зможе ніколи.

У кожної людини є свій страх. Не може, боїться, я з ним згоден, бо мені теж було страшно туди йти. Але попри те, молодняк іде, пацани 20 і більше років, а мужики такі по 40 і більше років, бояться, втікають. Ну, я до цього, чесно, ставлюся негативно,

– додав він.

Прикордонники показують одну з ділянок кордону. Рів, паркани та постійні патрулі мали б відвадити звідси будь-яку притомну людину. Однак сміливці знаходяться.

"По складності це дійсно складно, бо треба потрапити для початку в тил. Ділянку треба знати, хоча вони її не знають. Вони біжать, як, скажімо, навмання", – сказав Рабчевський.

Зазвичай, на подібну авантюру наважуються так звані "самоходи", які користуються вже готовими мапами. У мережі за такий маршрут просять від 2 тисяч доларів.

Дуже багато випадків нині. Вже існують такі, що продають просто маршрут: людина вже незаконно перетнула кордон, створює свій телеграм-канал і починає просто продавати маршрут руху, по якому він пройшов,

– наголосив оперативний співробітник Державної прикордонної служби.

Позитивного результату, звісно, ніхто не гарантує, а мапи нерідко виявляються фальшивками.

"Та що кажуть? Що вони побачили канал, у той канал зайшли, вийшли на номер, їм пропонували перетнути незаконно державний кордон, вони були згідні, пожаліли, що пішли, що вони такого більше робити не будуть", – зазначив помічник начальника відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

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"Ведмеді тут у нас лазили"

Є й інші загрози, про які продавці маршрутів теж ніколи не попереджають. Можете не вірити, але ризик бути з'їденим – на Красноїльщині таки існує.

З пів року тому було сфотографовано на фотопастку ведмедя. Ще нарядами були помічені ведмеді з румунської сторони, у нас тут лазили. Плюс є рисі, і дуже багато. І велике скупчення кабанів. Реально таке, що можна попастися на маму з поросятами, то мама дорога!

– попередив Олександр Рабчевський.

Фатальну роль в історії молодого чоловіка, який з великою імовірністю вирішив нелегально перетнути кордон, зіграла якраз фотопастка. Отримавши інформацію про невідомого біля кордону, його затримав прикордонний наряд.

"Ну, що я можу сказати? Кожен потребує, хтось іде, він просто хоче, він тікає від чогось. Я ні від чого не тікав, я документи подав в ТЦК. Маю той штрих-код. Я від цього не тікав. Просто сімейні обставини", – сказав затриманий.

Він розповідає: мовляв, "маршрут проклав самотужки, однак при цьому дуже хвилюється".

Є причини, але я не можу говорити, бо переживаю за себе і переживаю за сім'ю,

– додав він.