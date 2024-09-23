Даже риск быть съеденным: что ждет тех, кто попытается нелегально пересечь границу на Буковине

Они имеют огромное состояние, дорогую недвижимость и отряды подручных. Цены, которые есть на сегодня, корректируются от 4 до 10 тысяч долларов за одного человека. Но при этом не гнушаются трусливо прикрываться детьми.

Их методы – шантаж и запугивание. Они – торговцы человеческим страхом, и их специализация – нелегальные "туры за границу", информирует 24 Канал. В рамках программы "Кордон.UA" рассказываем, что ждет тех, кто попытается нелегально пересечь границу.

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"Рыцари" тайного ордена

Старинные храмы в окружении гор, целебный воздух, густые леса и менее десятка километров до Румынии. Пограничный поселок Красноильск – настоящее украшение Буковины. Но его главная визитная карточка – знаменитая "Маланка". Местные рассказывают: проводили праздник даже во времена воинствующего атеизма.

Были законы в те времена: не допускали, чтобы народ поддерживал свои традиции. Так и здесь было. Но сохранялись с трудом. Я помню, как еще был маленьким мальчиком, участвовал в "Маланке". Затем – мои сыновья,

– рассказывает председатель Красноильской поселковой общины Степан Драгун.

Украинский язык здесь услышишь нечасто: большинство жителей 10-тысячной общины – этнические румыны.

У нас одна-единственная школа. Это украинская. Одна-единственная из пяти. В Красношоре еще есть польская, там изучают украинский язык. Там тоже говорят дети на украинском. А остальные все – румынские,

– отметила директор Красноильского лицея №3 Наталья Таранец.

И есть у красноильцев другие традиции, которые они держат в тайне. На протяжении многих лет 10-тысячный городок был маленьким царством табачной контрабанды в соседнюю Румынию. Из-за этого время от времени здесь вспыхивали конфликты с пограничниками.

Кстати, незаконный промысел в Красноильске всегда воспринимался как обычный заработок. И именно с этого жила часть общины. Главные принципы – четкая иерархия и строгая конспирация.

Так называемые "фишкари" (нередко подростки) следили за пограничными нарядами, водители подвозили товар к границе, а сильные парни переносили ящики на ту сторону. С безопасного расстояния всеми процессами руководили организаторы.

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Торговцы страхом

Пограничный оперативник, который хорошо разбирается в местных реалиях, рассказывает: с началом полномасштабной войны сигареты отошли на второй план. Более ценным товаром стали люди.

"Те, которые носили вчера табачные изделия, сегодня уже переправляют людей через государственную границу. В связи с этим цены, которые на данный момент корректируются от 4 до 10 тысяч долларов за одного человека. Люди, которые вчера зарабатывали 50 долларов, на сегодня уже могут использовать любые возможности. Машины, которые вчера не могли ездить по горам, сегодня уже могут ездить по горам. Сегодня они уже могут использовать технические средства ночного контроля", – оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

С начала 2024 года пограничники отдела "Красноильск" уже задержали около 800 нарушителей. Говорят: чтобы перекрыть пути в Румынию, пришлось создать несколько уровней преград. Первый – контрольные посты. Именно на них обнаруживают немало псевдотуристов. И последним это очень не нравится.

По словам пограничников, им нередко приходится иметь дело с очень агрессивной публикой. Особенно этим возмущены военные, которые вернулись с фронта. А таких в подразделении – больше половины.

Вот останавливаешь человека, ты к нему вежливо относишься. Представляешься, мол, "добрый день, Государственная пограничная служба". И есть такая категория лиц, которая реально, не знаю, будто бешенство имеет. Вырывается, начинает кричать, вылетает из машины: "А чего ты здесь? А иди повоюй!",

– отметил помощник начальника отдела пограничной службы "Красноильск" Александр Рабчевский.

Александр Рабчевский пошел на войну добровольцем. Воевал на Бахмутском направлении. Признается: понять тех, кто убегает из охваченной войной страны, не сможет никогда.

У каждого человека есть свой страх. Не может, боится, я с ним согласен, потому что мне тоже было страшно туда идти. Но несмотря на то, молодняк идет, пацаны 20 и более лет, а мужики такие по 40 и более лет, боятся, убегают. Ну, я к этому, честно, отношусь негативно,

– добавил он.

Пограничники показывают один из участков границы. Ров, заборы и постоянные патрули должны были бы отвадить отсюда любого вменяемого человека. Однако смельчаки находятся.

"По сложности это действительно сложно, потому что надо попасть для начала в тыл. Участок надо знать, хотя они его не знают. Они бегут, как, скажем, наугад", – сказал Рабчевский.

Обычно, на подобную авантюру решаются так называемые "самоходы", которые пользуются уже готовыми картами. В сети за такой маршрут просят от 2 тысяч долларов.

Очень много случаев сейчас. Уже существуют такие, что продают просто маршрут: человек уже незаконно пересек границу, создает свой телеграм-канал и начинает просто продавать маршрут движения, по которому он прошел,

– отметил оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Положительного результата, конечно, никто не гарантирует, а карты нередко оказываются фальшивками.

"Да что говорят? Что они увидели канал, в тот канал зашли, вышли на номер, им предлагали пересечь незаконно государственную границу, они были согласны, пожалели, что пошли, что они такого больше делать не будут", – отметил помощник начальника отдела пограничной службы "Красноильск".

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"Медведи здесь у нас лазили"

Есть и другие угрозы, о которых продавцы маршрутов тоже никогда не предупреждают. Можете не верить, но риск быть съеденным – на Красноильщине таки существует.

Полгода назад было сфотографировано на фотоловушку медведя. Еще нарядами были замечены медведи с румынской стороны, у нас здесь лазили. Плюс есть рыси, и очень много. И большое скопление кабанов. Реально такое, что можно попасться на маму с поросятами, то мама дорога!

– предупредил Александр Рабчевский.

Роковую роль в истории молодого человека, который с большой вероятностью решил нелегально пересечь границу, сыграла как раз фотоловушка. Получив информацию о неизвестном у границы, его задержал пограничный наряд.

"Ну, что я могу сказать? Каждый нуждается, кто-то идет, он просто хочет, он убегает от чего-то. Я ни от чего не убегал, я документы подал в ТЦК. У меня есть тот штрих-код. Я от этого не убегал. Просто семейные обстоятельства", – сказал задержанный.

Он рассказывает: мол, "маршрут проложил самостоятельно, однако при этом очень волнуется".

Есть причины, но я не могу говорить, потому что переживаю за себя и переживаю за семью,

– добавил он.