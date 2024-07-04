Які категорії чоловіків можуть виключити з військового обліку: повний перелік
Джерело:"Фокус"
В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії військовозобов'язаних мають право виключити себе з військового обліку. Після цього чоловік не буде військовозобов'язаним.
Підстави для зняття з військового обліку прописані в "Правилах військового обліку". Окрім того, експерти адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" також пояснили, яких чоловіків можуть зняти з військового обліку.
До теми Вже 2 мільйони громадян оновили дані в Резерв+, у ТЦК пішло б на це 235 днів, – Міноборони
Кого можуть зняти з військового обліку
Адвокати пояснили, що з військового обліку можуть виключити осіб, котрі:
- були мобілізовані й прийняті на військову службу. У такому разі військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини;
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК;
- досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;
- припинили громадянство України;
- засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.
Щоб зняти себе з військового обліку, необхідно звернутися до ТЦК та подати заяву разом з документами, які підтверджують підстави для виключення. Коли рішення розглянуть, то у військово-обліковому документі повинна з'явитися відмітка "виключено з військового обліку". Окрім того, відомості повинні внести до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів.
Після цього людина стає не військовозобов'язаною.
Зняти військовозобов'язаного з військового обліку можна й на підставі непридатності. Мовиться про осіб, котрі мають важкі захворювання типу:
- активний туберкульоз легень із виділенням мікобактерій і (або) при розпаді легеневої тканини, активний, прогресивний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;
- важкі форми хронічних вірусних гепатитів, що важко піддаються лікуванню і значно порушують функції органів і систем;
- злоякісні новоутворення первинні (вторинні) за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування.