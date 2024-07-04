Какие категории мужчин могут исключить из военного учета: полный перечень
Источник:"Фокус"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории военнообязанных имеют право исключить себя с воинского учета. После этого человек не будет военнообязанным.
Основания для снятия с воинского учета прописаны в "Правилах воинского учета". Кроме того, эксперты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" также объяснили, каких мужчин могут снять с воинского учета.
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Кого могут снять с воинского учета
Адвокаты объяснили, что с воинского учета могут исключить лиц, которые:
- были мобилизованы и приняты на военную службу. В таком случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть;
- непригодные к военной службе с исключением с воинского учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Заключение о непригодности и исключении с воинского учета передают на утверждение в региональную ВВК;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе – 60 лет;
- прекратили гражданство Украины;
- осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.
Чтобы снять себя с воинского учета, необходимо обратиться в ТЦК и подать заявление вместе с документами, которые подтверждают основания для исключения. Когда решение рассмотрят, то в военно-учетном документе должна появиться отметка "исключено с воинского учета". Кроме того, сведения должны внести в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.
После этого человек становится не военнообязанным.
Снять военнообязанного с воинского учета можно и на основании непригодности. Говорится о лицах, которые имеют тяжелые заболевания типа:
- активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани, активный, прогрессивный туберкулез других органов внелегочной локализации;
- тяжелые формы хронических вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем;
- злокачественные новообразования первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения.