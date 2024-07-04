Підстави для зняття з військового обліку прописані в "Правилах військового обліку". Окрім того, експерти адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" також пояснили, яких чоловіків можуть зняти з військового обліку.

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Кого можуть зняти з військового обліку

Адвокати пояснили, що з військового обліку можуть виключити осіб, котрі:

були мобілізовані й прийняті на військову службу. У такому разі військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК;

досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

припинили громадянство України;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.

Щоб зняти себе з військового обліку, необхідно звернутися до ТЦК та подати заяву разом з документами, які підтверджують підстави для виключення. Коли рішення розглянуть, то у військово-обліковому документі повинна з'явитися відмітка "виключено з військового обліку". Окрім того, відомості повинні внести до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Після цього людина стає не військовозобов'язаною.

Зняти військовозобов'язаного з військового обліку можна й на підставі непридатності. Мовиться про осіб, котрі мають важкі захворювання типу: