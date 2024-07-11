Путін бреше: Подоляк оцінив мобілізаційний ресурс росіян

Російський очільник Владімір Путін постійно розказує про "потужний" мобілізаційний потенціал Росії. Проте уже й КНДР присилає свої війська нібито для відновлення Донеччини та Луганщини. Також 30 тисяч мігрантів, яким спочатку видавали російські паспорти, потім сказали йти захищати "родіну".

Це свідчить про не такий великий мобілізаційний потенціал Росії, яким його описує диктатор. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що Путін завжди розказує маячню. Він не має здібностей до розуміння причинно-наслідкових зв'язків, до певного аналізу. Взагалі не розуміється на тому, що говорить.

Важливо Війна в Україні може тривати роками, але Росія поступово виснажується, – Bloomberg

"Говорити, що ця людина може щось озвучити правдиве, об'єктивне – це нонсенс в повному сенсі. Навіть не тому, що це пропаганда, а тому, що це просто Путін", – зазначив Подоляк.

Який реальний мобілізаційний потенціал Росії

Якщо прискіпливо аналізувати все те, що сьогодні відбувається в російській економіці й загалом у соціальних та структурних відносинах в Росії – це не позитивні тенденції. Тому, на думку Подоляка, не можна казати, що у країни-агресорки високий мобілізаційний потенціал – 140 мільйонів людей. Не такий вже це і потенціал з погляду на організацію та процеси.

У Росії є наростальні конфлікти між різними етнічними групами – не тільки мігрантами з інших країн, але навіть між Північним Кавказом та росіянами. Війна в Україні запустила вкрай багато негативних процесів для Москви, які так чи інакше приведуть до конфліктів на етнічній основі.

В економіці також чималі структурні проблеми, пов'язані не стільки із санкціями, скільки з неспроможністю Росії у повному обсязі компенсувати технологічні та виробничі відставання. Навіть трудові ресурси у ворога на найнижчому рівні. Про що також говорить голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.

Не пропустіть Більші, ніж у війнах після Другої світової: у ЗМІ підрахували втрати Росії в Україні

Що допоможе зупинити Росію

Завдаючи геноцидних ударів, як-от 8 липня, Росія прагне пришвидшити примус України до фейкового столу переговорів. Під час якого країна-терористка продовжуватиме ракетні атаки, адже вважатиме, що тобі зможе ставити ультиматуми. Скажуть, мовляв, віддаєте території – тоді не буде ракетних атак.

Вони хочуть саме оцього формату сьогодні, хочуть налякати всіх. Тому продовжують вдавати, що в них все є, що вони готові до довгої війни, мають великий мілітарний потенціал тощо. Насправді це все не так. Росія відчуває певні кризові явища, і вони лише збільшуватимуться,

– зазначив радник голови ОПУ.

Для більш суттєвих проблем в соціальній інфраструктурі Росії, потрібні тактичні поразки. Санкції мають бути дієвими, а європейські компанії позбавлені права працювати на російських ринках. Треба ввести в дію наступний метод: хочеш працювати в Росії та отримувати надприбутки – немає питань, але все, що будеш отримувати, буде санкційовано як штрафні виплати.

І нарешті те, що я вже згадував. Має бути ізоляція Росії. Не можна з одного боку говорити про те, що Росія має бути ізольована, а з іншого – пропонувати Росії періодично приїздити на ті чи інші культурні, спортивні чи політичні заходи. Це вже зовсім абсурдний має вигляд,

– підкреслив Михайло Подоляк.