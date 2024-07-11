Путин врет: Подоляк оценил мобилизационный ресурс россиян

Российский глава Владимир Путин постоянно рассказывает о "мощном" мобилизационном потенциале России. Однако уже и КНДР присылает свои войска якобы для восстановления Донецкой и Луганской областей. Также 30 тысяч мигрантов, которым сначала выдавали российские паспорта, потом сказали идти защищать "родину".

Это свидетельствует о не таком большом мобилизационном потенциале России, каким его описывает диктатор. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что Путин всегда рассказывает бред. Он не имеет способностей к пониманию причинно-следственных связей, к определенному анализу. Вообще не разбирается в том, что говорит.

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"Говорить, что этот человек может что-то озвучить правдивое, объективное – это нонсенс в полном смысле. Даже не потому, что это пропаганда, а потому, что это просто Путин", – отметил Подоляк.

Какой реальный мобилизационный потенциал России

Если тщательно анализировать все то, что сегодня происходит в российской экономике и в целом в социальных и структурных отношениях в России – это не положительные тенденции. Поэтому, по мнению Подоляка, нельзя говорить, что у страны-агрессора высокий мобилизационный потенциал – 140 миллионов человек. Не такой уж это и потенциал с точки зрения организации и процессов.

В России есть нарастающие конфликты между различными этническими группами – не только мигрантами из других стран, но даже между Северным Кавказом и россиянами. Война в Украине запустила крайне много негативных процессов для Москвы, которые так или иначе приведут к конфликтам на этнической основе.

В экономике также немалые структурные проблемы, связаны не столько с санкциями, сколько с неспособностью России в полном объеме компенсировать технологические и производственные отставания. Даже трудовые ресурсы у врага на самом низком уровне. О чем также говорит председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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Что поможет остановить Россию

Нанося геноцидные удары, например, 8 июля, Россия стремится ускорить принуждение Украины к фейковому столу переговоров. Во время которого страна-террорист будет продолжать ракетные атаки, ведь будет считать, что тебе сможет ставить ультиматумы. Скажут, мол, отдаете территории – тогда не будет ракетных атак.

Они хотят именно этого формата сегодня, хотят напугать всех. Поэтому продолжают делать вид, что у них все есть, что они готовы к долгой войне, имеют большой милитарный потенциал и тому подобное. На самом деле это все не так. Россия испытывает определенные кризисные явления, и они будут только увеличиваться,

– отметил советник председателя ОПУ.

Для более существенных проблем в социальной инфраструктуре России, нужны тактические поражения. Санкции должны быть действенными, а европейские компании лишены права работать на российских рынках. Надо ввести в действие следующий метод: хочешь работать в России и получать сверхприбыли – нет вопросов, но все, что будешь получать, будет санкционировано как штрафные выплаты.

И наконец то, что я уже упоминал. Должна быть изоляция России. Нельзя с одной стороны говорить о том, что Россия должна быть изолирована, а с другой – предлагать России периодически приезжать на те или иные культурные, спортивные или политические мероприятия. Это уже совсем абсурдно выглядит,

– подчеркнул Михаил Подоляк.