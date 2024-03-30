Хто має право на відстрочку від мобілізації: що відомо про призов у квітні

Наразі Верховна Рада гальмує процес ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію, оскільки у ньому є багато суперечливих моментів. Журналісти 24 Каналу з'ясували те, хто ж зможе отримати відстрочку від призову на службу.

Зауважимо, що допоки новий закон не ухвалять і він не набере чинності – діють усі старі та давно відомі правила мобілізації, відповідно до законів і норм воєнного стану. Його наразі продовжено до 13 травня 2024 року.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Станом на зараз відомо, що чоловіки віком 18 – 60 років не можуть бути призвані до війська, якщо отримали відстрочку від мобілізації. Відстрочку за станом здоров'я необхідно підтвердити в ТЦК та СП.

Право на візит до установи дає вже згадана вище повістка. Також за повісткою від ТЦК та СП військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

Саме вона встановлює той факт, чи є особа придатною до військової служби за станом здоров'я та чи може бути мобілізована. До медичних підстав для отримання відстрочки належать:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ тощо);

гострі психічні розлади, синдром Дауна, шизофренія;

відновлення після операції, протезування, зокрема встановлені ендопротези.

Крім того, підставою для відстрочки є навчання або наукова діяльність. На неї можуть претендувати:

добувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, що відстрочка та бронювання не означають зняття з військового обліку. Документ, що підтверджує бронь, видається профільним міністерством. Його також отримують і в ТЦК за місцем обліку відповідно до закону.