Зокрема, спочатку мобілізовані громадяни мають пройти навчання. І лише після цього можуть бути відправлені на фронт.

До теми Пріоритет – зберегти життя: головні тези з інтерв'ю Головнокомандувача Олександра Сирського

Сирський пояснив процес відправлення мобілізованих на фронт

Генерал наголосив, що на лінію бойового зіткнення після мобілізації одразу відправляють лише певну частку громадян. За словами головнокомандувача ЗСУ, це відбувається за дуже спеціальними винятками.

Наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Водночас переважна більшість цих осіб (мобілізованих – 24 Канал) прибувають до навчальних військових частин та центрів,

– пояснив Сирський.

Він також зазначив, що кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий 2024 року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Генерал також зауважив, що лише після такого навчання мобілізованих можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності.

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