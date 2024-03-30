Зокрема, спочатку мобілізовані громадяни мають пройти навчання. І лише після цього можуть бути відправлені на фронт.
До теми Пріоритет – зберегти життя: головні тези з інтерв'ю Головнокомандувача Олександра Сирського
Сирський пояснив процес відправлення мобілізованих на фронт
Генерал наголосив, що на лінію бойового зіткнення після мобілізації одразу відправляють лише певну частку громадян. За словами головнокомандувача ЗСУ, це відбувається за дуже спеціальними винятками.
Наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Водночас переважна більшість цих осіб (мобілізованих – 24 Канал) прибувають до навчальних військових частин та центрів,
– пояснив Сирський.
Він також зазначив, що кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий 2024 року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Генерал також зауважив, що лише після такого навчання мобілізованих можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності.
Головнокомандувач ЗСУ дав інтерв'ю: найцікавіше з розмови
- Олександр Сирський зазначив, що Україна наразі переглядає свою стратегію мобілізації українських громадян. Генерал зазначив, що наразі потреба у 500 тисячах мобілізованих громадян зменшується.
- Сирський зазначив, що це сталося після того, як військове командування переглянуло наші внутрішні ресурси та уточнило бойовий склад Збройних сил. За словами головнокомандувача ЗСУ, наша країна може обійтися меншою кількістю людей для забезпечення обороноздатності.
- Крім того, генерал прокоментував і нинішню ситуацію на фронті. Сирський підкреслив, що останнім часом кількість повернутих позицій Силами оборони України перевищує кількість втрачених. Однак генерал зауважив, що ситуація на лінії бойового зіткнення лишається складною.
- Головнокомандувач ЗСУ також відповів про фортифікаційні лінії на Авдіївському напрямку. Генерал наголосив, що українським захисникам вдалось зупинити російських окупантів неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою.
- Сирський також зауважив, що Харків може стати фатальним містом для окупантів, якщо вони вирішать рушити туди знову. Генерал підкреслив, що Україна реагує на подібні загрози, тому наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій.