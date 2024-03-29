Наказ про відхід з Авдіївки у Генштабі оголосили 17 лютого 2024 року. Через півтора місяця після цього, 29 березня, вийшло інтерв'ю Сирського для української преси. У ньому йому поставили гостре запитання: куди поділися лінії фортифікації, на які захисники мали б відійти з Авдіївки?

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Сирський відповів, "що сталося" з фортифікаційними лініями

Відповідаючи на запитання, Головнокомандувач зазначив, що основним є такий факт: українським захисникам вдалось зупинити російських окупантів неподалік Авдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою.

Крім того, за його словами, основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Також наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках.

Для керівництва держави й Збройних Сил, для місцевих адміністрацій та інших установ зведення фортифікаційних ліній і споруд тепер є одним із пріоритетів,

– додав Сирський.

Генерал-полковник констатував, що підготовлені укріплення зберігають життя наших воїнів: "Будівництво розгалуженої системи інженерно-фортифікаційних споруд – це не лише завдання інженерних підрозділів Сил підтримки Збройних Сил України та військових частин".

Як запевнив Головнокомандувач, до процесу зведення фортифікаційних споруд також залучені обласні військові адміністрації та підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. "Ця робота постійно триває", – підсумував Сирський.

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