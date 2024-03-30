Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: что известно о призыве в апреле

Сейчас Верховная Рада тормозит процесс принятия нового законопроекта о мобилизации, поскольку в нем есть много противоречивых моментов. Журналисты 24 Канала выяснили то, кто же сможет получить отсрочку от призыва на службу.

Заметим, что пока новый закон не примут и он не вступит в силу – действуют все старые и давно известные правила мобилизации, в соответствии с законами и нормами военного положения. Оно сейчас продлено до 13 мая 2024 года.

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

По состоянию на сейчас известно, что мужчины в возрасте 18 – 60 лет не могут быть призваны в армию, если получили отсрочку от мобилизации. Отсрочку по состоянию здоровья необходимо подтвердить в ТЦК и СП.

Право на визит в учреждение дает уже упомянутая выше повестка. Также по повестке от ТЦК и СП военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВВК).

Именно она устанавливает тот факт, является ли лицо пригодным к военной службе по состоянию здоровья и может быть мобилизовано. К медицинским основаниям для получения отсрочки относятся:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ и т.д.);

острые психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;

восстановление после операции, протезирования, в частности установлены эндопротезы.

Кроме того, основанием для отсрочки является обучение или научная деятельность. На нее могут претендовать:

добытчики профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним, что отсрочка и бронирование не означают снятие с воинского учета. Документ, подтверждающий бронь, выдается профильным министерством. Его также получают и в ТЦК по месту учета в соответствии с законом.