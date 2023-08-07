Обговорював врегулювання "української кризи", – представник КНР про свою участь в мирному саміті

У Саудівській Аравії закінчився саміт щодо обговорення української формули миру. Згодом в міністерстві закордонних справ Китаю підбили підсумки цього заходу, давши йому позитивну оцінку.

Зазначимо, що відбувалася зустріч 5 і 6 серпня в місті Джидді. На ній були присутні представники понад 40 держав, зокрема КНР. В МЗС цієї країни наступного дня відзначили важливість саміту, однак разом з тим знову назвали російсько-українську війну "кризою".

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Що робив представник Китаю на саміті

Пекін направив на цей саміт спецпредставника уряду своєї країни з питань Євразії та колишнього посла в Росії Лі Хуея. Він наголосив, що був уважним на саміті в Джидді та брав участь в обговореннях щодо наближення миру.

Мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання "української кризи"... Вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу,

– повідомив дипломат журналістам з видання Reuters.

Окрім того, за його словами, усі учасники саміту позитивно прокоментували його присутність на зустрічі та загалом підтримали роль Китаю у сприянні мирним переговорам.

Зверніть увагу! У травні 2023 року Лі Хуей був у шести європейських столицях, спілкуючись з офіційними представниками держав. Ціллю його візитів був якраз-таки пошук консенсусу щодо врегулювання ситуації в нашій державі.

Разом з тим голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба акцентував на важливості приїзду дипломата на саміт в Джидді: "Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога".

Що кажуть в Зеленського про зустріч