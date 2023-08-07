Обсуждал урегулирование "украинского кризиса", – представитель КНР о своем участии в мирном саммите

В Саудовской Аравии закончился саммит по обсуждению украинской формулы мира. Впоследствии в министерстве иностранных дел Китая подвели итоги этого мероприятия, дав ему положительную оценку.

Отметим, что проходила встреча 5 и 6 августа в городе Джидде. На ней присутствовали представители более 40 государств, в частности КНР. В МИД этой страны на следующий день отметили важность саммита, однако вместе с тем снова назвали российско-украинскую войну "кризисом".

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Что делал представитель Китая на саммите

Пекин направил на саммит спецпредставителя правительства своей страны по вопросам Евразии и бывшего посла в России Ли Хуэя. Он отметил, что был внимателен на саммите в Джидде и принимал участие в обсуждениях по приближению мира.

У него были широкие контакты и общение со всеми сторонами относительно политического урегулирования "украинского кризиса"... Выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса,

– сообщил дипломат журналистам из издания Reuters.

Кроме того, по его словам, все участники саммита положительно прокомментировали его присутствие на встрече и поддержали роль Китая в содействии мирным переговорам.

Обратите внимание! В мае 2023 года Ли Хуэй находился в шести европейских столицах, общаясь с официальными представителями государств. Целью его визитов был как раз поиск консенсуса относительно урегулирования ситуации в нашем государстве.

Вместе с тем глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал на важности приезда дипломата на саммит в Джидде: "Саудовская Аравия привлекла Китай и это историческая победа".

Что говорят у Зеленского о встрече