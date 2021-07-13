Якою Путін уявляє історію України: тези статті президента Росії та їхнє спростування

Володимир Путін написав детальну статтю, в якій спробував пояснити, чому українці та росіяни є нібито одним народом. Однак традиційно лідер країни-окупанта часто вдавався до історичних маніпуляцій.

Інформація, висловлена Путіним у статті не відповідає дійсності. Лідер Кремля традиційно подав історичні факти у викривленому вигляді, так, аби було вигідно Росії. Проаналізує деякі з його тез.

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Спадкоємці Київської Русі

Вже не вперше лідер Росії заявив, що і росіяни, і українці, і білоруси є спадкоємцями Київської Русі.

Це – традиційний міф Радянського Союзу про нібито Київську Русь як колиску 3 братніх народів — російського, українського та білоруського. З фактичною ситуацією така теза має мало спільного, про що є багато досліджень. А для Росії це – спосіб привласнити собі українську культуру та інші надбання.

Життя у складі Речі Посполитої

Далі президент Росії написав, що центром возз'єднання російських земель стала Москва, а Литва об'єдналася з Польщею в Річ Посполиту. Однак, на думку Путіна, народ мріяв "звільнитися звідти й бути з Росією". Тому "заколот Мазепи підтримала лише невелика частина козаків".

Ця думка теж не відповідає фактам, адже у Полтавській битві проти Московії Івана Мазепу загалом підтримали 35 – 40 тисяч українців. А було б ще більше, якби плани гетьмана перейти на сторону Швеції не були таємними.

Викривлення поняття "Мала Русь"

Також глава країни-окупанта зазначив, що всі українські землі тоді називалися "Малою Руссю", а слово "Україна" використовувалося лише в значенні "окраїна".

Насправді ж слово "Мала Русь" вперше використав візантійський історик і означало це центр Русі – територію, звідки вона пішла.

Уявлення про страждання українців

Ще Путіну здається, що ті, хто залишилися під владою Польщі, страждали від соціального і релігійного гніту.

Це також типовий радянський міф про страждання українців, особливо не у складі структур, де панує Росія. Мабуть, Москву бентежить та думка, що у межах Речі Посполитої Україна була частиною європейського культурного простору.

Схожість мови

Російський лідер вислови думку про те, що українська та російська мови були майже однаковими.

Насправді ж це всього лиш лінгвістична теорія Олексія Шахматова, яку також неодноразово спростовували. Цікаво, що Богдан Хмельницький, переписуючись з московським царем, потребував перекладача.

Приписування участі Росії у "створенні" України

Крім того, Путін заявляв, що Україна начебто "дітище радянської епохи", а Росія відіграла велику роль у тому, "щоб Україна відбулася як незалежна країна".

Фактично Москва весь час займалася лише русифікацією та денаціоналізацією, намагалася всіма силами придушити та знищити все українське.

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