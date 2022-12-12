Якщо мова зайде про ліквідацію Путіна, Індія та Китай скажуть "так", – Давидюк

Через погрози Владіміра Путіна ядерною зброєю навіть “союзники” Росії починають відмовлятися від співпраці з ним. Зокрема, йдеться про Китай та Індію, які висловлюють нейтральну позицію у війні. Проте експерти переконані, що якщо Путіна вирішать ліквідувати, то навіть ці країни не будуть заперечувати.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що саме США мають нагадати Індії, хто є головним інвестором їхньої економіки.

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За його словами, ці всі "підзаробляння на Росію" – це маленькі відсотки того, що в Індію вже вклали США.

"Це не співставні речі. В росіян немає стільки грошей, скільки зараз ІТ-компанії, зокрема Google, Amazon чи Uber, вкладають у індійську економіку", – пояснив Давидюк.

Чому Моді відмовився зустрітися з Путіним

Політолог наголосив, що прем'єр-міністр Індії – Нарендра Моді – дуже розумний і хитрий політик. "І коли він бачить "тонучий корабель", він на нього квиток не купує", – сказав він.

Крім того, як вважає Давидюк, Моді також ображений, бо Путін "крисятнічає" – обіцяв зробити одне, а потім почав красти і не може зупинитися. Тому прем'єр Індії почав "відходити".

Також є ігнорування з боку Китаю. Тобто ці дві найбільш населені країни світу відвернулися від Путіна. І це якраз великий удар, бо російський диктатор завжди вважає себе політиком більшості,

– зауважив Давидюк.

Політолог нагадав, що Путін казав, мовляв, Україну не підтримує Китай та Індія, тому він має право вести війну і не важливо, що каже Захід.

"Тому зараз є чіткий меседж Путіну, як політику, – що він лузер, і ці дві країни вже від нього відвертаються", – зазначив він.

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Індія та Китай не виступлять проти ліквідації Путіна

На думку Давидюка, такі "відвертання" Моді – це демонстрація того, що Путін став неадекватним і незрозумілим великим гравцем.

Путін почав бути маргіналом, спілкування з Кадировим, Пригожиним чи іншими персонажами його ще більше маргіналізувало. Крім того, ядерні провокації та погрози не подобається нікому,

– вважає політолог.

За його словами, Індія має свої ядерні проблеми – Пакистан, тому вони цього не хочуть. Китай теж не хоче втрачати ядерну стабільність у світі.

"Тож, я не виключаю того, що якщо серед великих країн постане питання зачистки Путіна, то Індія і Китай скажуть "так", – наголошує Давидюк.

До слова, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Вона мала відбутися у грудні, проте російсько-індійський саміт таки не відбудеться.

Проте Владімір Путін звернувся до міністрів оборони країн членів ШОС та СНД, щоб пожалітись на Україну. Він шукає підтримки та захисту й просить про спільну систему безпеки.