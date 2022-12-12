Если речь зайдет о ликвидации Путина, Индия и Китай скажут "да", – Давыдюк

Из-за угроз Владимира Путина ядерным оружием даже "союзники" России начинают отказываться от сотрудничества с ним. В частности, речь идет о Китае и Индии, которые выражают нейтральную позицию в войне. Однако эксперты убеждены, что если Путина решат ликвидировать, даже эти страны не будут против.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что именно США должны напомнить Индии, кто является главным инвестором в их экономике.

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По его словам, все эти "подработки на Россию" – это маленькие проценты того, что в Индию уже вложили США. "Это не сопоставимые вещи. У россиян нет столько денег, сколько сейчас ИТ-компании, в частности Google, Amazon или Uber, вкладывают в индийскую экономику", – объяснил Давидюк.

Почему Моди отказался встретиться с Путиным

Политолог подчеркнул, что премьер-министр Индии – Нарендра Моди – очень умный и хитрый политик. "И когда он видит "тонучий корабль", он на него билет не покупает", – сказал он.

Кроме того, как считает Давидюк, Моди также обижен, потому что Путин "крисятничает" – обещал сделать одно, а потом начал воровать и не может остановиться. Потому премьер Индии начал "отходить".

Также есть игнорирование Китая. То есть, эти две наиболее населенные страны мира отвернулись от Путина. И это как раз большой удар, потому что российский диктатор всегда считает себя политиком большинства.

– заметил Давидюк.

Политолог напомнил, что Путин говорил, что Украину не поддерживает Китай и Индия, поэтому он имеет право вести войну и не важно, что говорит Запад.

"Поэтому сейчас есть четкий месседж Путину как политику – что он лузер, и эти две страны уже от него отворачиваются", – отметил он.

Давидюк объяснил, почему Индия и Китай начали отварачиваться от Путина: видео



Индия и Китай не выступят против ликвидации Путина

По мнению Давидюка, такие "отвращения" Моди – это демонстрация того, что Путин стал неадекватным и непонятным большим игроком.

Путин стал быть маргиналом, общение с Кадыровым, Пригожиным или другими персонажами его еще больше маргинализировало. Кроме того, ядерные провокации и угрозы не нравится никому,

– считает политолог.

По его словам, у Индии есть свои ядерные проблемы – Пакистан, поэтому они этого не хотят. Китай тоже не хочет терять ядерную стабильность в мире.

"Поэтому я не исключаю того, что если среди великих стран возникнет вопрос зачистки Путина, то Индия и Китай скажут "да", – отмечает Давидюк.

К слову, премьер-министр Индии Нарендра Моде отменил очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Она должна была состояться в декабре, однако российско-индийский саммит не состоится.

Однако Владимир Путин обратился к министрам обороны стран членов ШОС и СНГ , чтобы пожаловаться на Украину Он ищет поддержки и защиты и просит об общей системе безопасности.