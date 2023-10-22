"Русская культура" конвертується у братські могили, – військова та поетеса Ярина Чорногуз

Вже більше, ніж півтора року в Україні триває повномасштабна війна. Українська військовослужбовиця та поетеса Ярина Чорногуз вважає, що світ виявився неготовим побачити справжнє обличчя Росії.

Цивілізованим країнам важко відмовитися від міфу про "великую русскую культуру". Можливо, місія України полягає в тому, щоб допомогти їм це зробити, зауважила в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу захисниця та письменниця Ярина Чорногуз.

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Балерина на будинку, в який влучила російська ракета

На думку військової, цивілізований світ з його демократичними цінностями виявився не готовий сприйняти правду про війну в Україні, ті жахіття, які скоїли і продовжують скоювати там окупанти. Тому, вважає Чорногуз, саме у цьому може полягати місія нашої держави – показати світові, що Росія – це країна з конвеєром, яка хоче всіх винищити.

За словами поетеси, зруйнувати міф про "велич" "русской культури" можна показавши, як це все конвертується в братські могили та руїни.

Саме час іронізувати з цього пафосу та жалості до себе. Мені дуже сподобалося, як британський митець намалював балерину на будинку, який зруйнувала російська ракета,

– зазначила Чорногуз.

Як "врятувати" дітей від російської культури

На думку письменниці, і батьки, і вчителі мають говорити з дітьми про війну, не травмуючи їх, але водночас чесно розповідати про те, яку ціну платить Україна.

Я вчу свою доньку, що вона має добре вчитися та не впускати у свій простір російську мову, бо вона вчиться і все це робить за тих, кого вбила Росія і, хто вже не зможе вчитися,

– розповіла захисниця.

Письменниця впевнена, що підлітків треба вчити тому, що вони живуть і за тих, кого забрала війна.

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