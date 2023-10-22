"Русская культура" конвертируется в братские могилы, – военная и поэтесса Ярина Чорногуз

Уже больше полутора лет в Украине продолжается полномасштабная война. Украинская военнослужащая и поэтесса Ярина Черногуз считает, что мир оказался не готов увидеть настоящее лицо России.

Цивилизованным странам трудно отказаться от мифа о "великой русской культуре". Возможно, миссия Украины состоит в том, чтобы помочь им это сделать, отметила в эксклюзивном интервью 24 Каналу защитница и писательница Ярина Черногуз.

Смотрите также Военные могут говорить как захотят, – Ярина Черногуз о языковом вопросе на фронте

Балерина на доме, в который попала российская ракета

По мнению военной, цивилизованный мир с его демократическими ценностями оказался не готов воспринять правду о войне в Украине, те ужасы, которые совершили и продолжают совершать там оккупанты. Поэтому, считает Черногуз, именно в этом может состоять миссия нашего государства – показать миру, что Россия – это страна с конвейером, желающея всех истребить.

По словам поэтессы, разрушить миф о "величии" "русской культуры" можно показав, как это все конвертируется в братские могилы и руины.

Самое время иронизировать от этого пафоса и жалости к себе. Мне очень понравилось, как британский художник нарисовал балерину на доме, разрушенном российской ракетой,

– отметила Черногуз.

Как "спасти" детей от русской культуры

По мнению писательницы, и родители, и учителя должны говорить с детьми о войне, не травмируя их, но честно рассказывать о том, какую цену платит Украина.

Я учу свою дочь, что она должна хорошо учиться и не впускать в свое пространство русский язык, потому что она учится и все это делает за тех, кого убила Россия и кто уже не сможет учиться,

– рассказала защитница.

Писательница уверена, что подростков следует учить тому, что они живут и за тех, кого забрала война.

В Украине разгораются скандалы из-за российской музыки: что известно