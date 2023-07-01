После замечаний девушки, зафиксировавшей это на видео, ее выгнали из заведения. Возмутительные кадры опубликовал офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Обратите внимание "Украина – страна 404": в Харькове таксист Bolt устроил скандал из-за российской музыки

"Вы мешаете моему празднику"

В кафе мужчина и женщина пели "Самый лучший день" – песню путиниста Григория Лепса, поддерживающего геноцид украинцев, который сейчас совершают оккупанты. На замечание девушки, которая снимала все это на видео, женщина, очевидно являвшаяся одной из клиенток заведения, прогоняла ее, запрещала снимать и говорила, что "мешает ее празднику".

Аргументы о том, что Григорий Лепс является одним из тех, кто поощряет оккупантов и обещает им деньги за сожженные танки Leopard, не помогли. Видео обрывается на том, что к девушке подошел мужчина, который пел песню Лепса и закрыл рукой камеру.

Скандал в кафе "Дубровка": возмутительное видео

Впоследствии офицер Анатолий Штефан сообщил, что сейчас на девушку давят и заставляют подписать мировое соглашение и отказаться от претензий.

Напомним! Согласно действующему законодательству, российская музыка запрещена в публичном пространстве.

Скандал из-за российской музыки в Харькове

Жительница Харькова в сети опубликовала видео, на котором водитель Bolt критикует страну и язык. Кроме того, таксист нахамил девушке и посоветовал ехать "на западенщину". Случилось это из-за просьбы девушки выключить звучавшую в салоне русскую музыку.

Таксист начал скандалить из-за языкового вопроса и русской музыки. По его словам, Харьков – "русский город", в котором всегда общаться на русском языке. Кроме того, 50-летний таксист утверждает, что ему всегда было "комфортно общаться" на языке оккупанта, а музыка должна быть "вне политики".

На аргументы харьковчанки о том, что таким образом он спонсирует кафира, мужчина начал заявлять, что "Украина не существует" и назвал наше государство "ошибкой".

Компания Bolt отреагировала на инцидент и осудила водительские действия. Его отстранили от работы навсегда.