Об инциденте харьковчанка рассказала в соцсетях и опубликовала видео, где водитель критикует страну и язык. Кроме того, таксист нахамил девушке и посоветовал ехать "на западенщину", сообщает 24 Канал.

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Скандал в харьковском такси

Харьковчанка сообщила, что заказала такси в службе Bolt. Когда девушка села в салон автомобиля, то услышала русскую музыку. По просьбе пассажирки выключить ее, мужчина отреагировал, однако после этого начал "разговор" о "принципиальности".

Таксист начал скандалить из-за языкового вопроса и русской музыки. По его словам, Харьков – "русский город", в котором всегда общаться на русском языке. Кроме того, 50-летний таксист утверждает, что ему всегда было "комфортно общаться" на языке оккупанта, а музыка должна быть "вне политики".

После этого девушка начала объяснять, что слушая русскую музыку, мужчина поддерживает оккупанта. Харьковчанка подчеркнула, что исполнители страны-агрессора получают деньги за прослушивание, а затем платят налоги. Из этих поступлений российские власти берут средства на изготовление ракет, которыми потом наносят удары по территории Украины.

Однако объяснения девушки еще больше разозлили мужчину. Он начал критиковать Украину и заявил, что такой страны вообще не существует.

Страны Украины не существует. Это страна 404. Ее нет, нет. Ее разорвали, продали. Какое-то непонятное государство,

– начал истерить таксист.

После своего "оправдания" он посоветовал девушке ехать "на западенщину". Вроде бы, там она сможет свободно общаться на украинском языке и слушать, что заблагорассудится, а Харьков, по словам таксиста, "русскоязычный город".

Таксист оправдывает русский язык и музыку: смотрите видео

В службе Bolt отреагировали на скандал

Публикация харьковчанки начала распространяться по сети, и на скандал отреагировали в компании. В службе такси заявили, что водитель отстранен от пользования сервисом навсегда, ведь такое поведение противоречит правилам сервиса и недопустимо.

Спасибо, что обратили наше внимание на этот инцидент! Против водителя были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда, ведь такое поведение полностью противоречит правилам нашего сервиса и недопустимо,

– отметили в компании.

Кроме того, в службе подчеркнули, что регулярно информируют водителей об ограничении использования музыки без согласия пассажиров. Также в компании запрещают воспроизводить треки любых российских исполнителей.