Видео с не совсем адекватным поведением женщин появилось в сети, передает 24 Канал. На нем можно увидеть, как уличное пение прервали те, кому ухо режет украинский язык.

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Набросились на музыкантов

Конфликт вспыхнул поздно вечером на Дерибасовской. Уличные музыканты пели украинские песни, вдруг к ним прицепились две женщины.

Произошла словесная перепалка. Можно было подумать, что им не понравился репертуар или они считают, что музыка не к стати. На самом же деле, барышень не удовлетворил тот факт, что музыканты играют на украинском. Мол, петь и общаться им могут только "приезжие".

Внимание! Ролик содержит ненормативную лексику, так что не рекомендуем смотреть его несовершеннолетним, беременным, а также уязвимым людям.

Женщины набросились на музыкантов из-за украинского языка в Одессе: смотрите видео

На ролике видно, что одна из женщин находится в состоянии алкогольного опьянения. Она и сама это не отрицает. Героиня видео бросалась с кулаками, материлась и показывала средний палец. Кроме того, выкрикивала, что музыканты "понаехали".

Боже, как же стыдно за эту ******. Особенно сейчас, когда в городе действительно много не одесситов – вынужденно, трагически, но здесь. Кто-то сбежал из захваченного дома или из постоянно бомбящегося дома. Противно,

– подчеркнула Юлия Городецкая, автор ролика.

Женщина отметила, что незадолго до скандала у музыкантов почему-то документы решила проверить патрульная полиция. Интересно, что во время самой словесной перепалки стражей порядка не было.

Заметим, что раньше разразился скандал во Львове. Парень исполнял песни Цоя, за что его задержали.

Впоследствии парня отпустили