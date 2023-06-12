Еще в начале июня одна из львовских чиновниц написала о подростке, который является фанатом Цоя и исполнял его песни в центре города под гитару. Поэтому в сети разгорелся настоящий скандал, и впоследствии стало известно, что за несовершеннолетнего взялись соответствующие службы.
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Долго в детском приюте Александр не был. 9 июня в сети распространили ролик, из которого ясно, что юноша возвращается к родителям в Одессу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТікТок.
"Саню отпустили"
Отметим, что несовершеннолетний во время того, как рассказывал о своем возвращении домой, курил сигарету. В то же время он отметил, что с ним во Львове никто плохо не обращался.
Всем привет. Ну, что сказать… Меня выпустили. То есть, в Одессе все документы уже сделаны. Необходимое заключение также написали – прислали его сюда по электронной почте. В общем, все было хорошо, никто со мной плохо не обращался. Едем в Одессу давать концерт,
– говорит подросток на видео.
Кроме того, из ролика понятно, что он находится на Дворцовой площади во Львове перед Главным железнодорожным вокзалом.
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Следует сказать, что документы, о которых говорил парень, должна была сделать служба по делам детей Одесского городского совета. В них должно было указано, что несовершеннолетний имеет родителей, не сбежал из дома во Львов и вообще нет оснований для того, чтобы держать его в детском доме.
Похоже, что соответствующее заключение одесские службы все-таки предоставили.
Что говорит закон
- Добавим, что юношу во время исполнения им песен Виктора Цоя задержала полиция. Также правоохранители составили на подростка протокол об административном правонарушении.
- Как известно, еще летом 2022 года Верховная Рада приняла закон № 7273-д, в котором говорится о запрете на российскую музыку в публичном пространстве.
- По словам министра культуры Александра Ткаченко, эта инициатива также призвана "помочь украинским авторам делиться качественным контентом с наиболее широкой аудиторией".