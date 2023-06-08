Парень также утверждал, что его туда вроде бы поместили намеренно. Кроме того, он отметил, что скоро его должны передать родителям в Одессу.
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Ценитель песен Цоя оказался в детском приюте
Юноша вечером 6 июня опубликовал в своем тиктоке видео, где заявил, что полиция якобы передала его в детский приют. Он заявил, что его там якобы удерживают незаконно, ведь его родители на это разрешение не давали.
Парень, исполнявший песни Цоя, оказался в приюте / Видео из тиктока
У меня есть родители, все по документам. Нет никаких оснований, чтобы меня здесь содержали,
– сказал парень.
Журналисты расспросили в полиции, где именно находится парень. Начальник Службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лыс объяснил, что убежище – это заведение социальной защиты для заблудившихся детей, расстались со своей семьей или их изъяли из семьи.
"Полиция передала парня в приют, поскольку отсутствовали его родители", – отметил он.
Лис также рассказал, что если Служба по делам детей Одесского городского совета даст подтверждение, что родители находятся в Одессе, то молодого человека посадят на поезд обратно домой. К тому же в полиции должны проверить причину поездки парня во Львов, а также не сбежал ли он от своих родителей.
В заключение руководительница приюта Светлана Гаврилюк сказала журналистам, что соцработники обязаны проверить условия проживания ребенка и провести все необходимые мероприятия по процедуре.
Что известно о скандале с парнем, исполнявшим песни Цоя
- В начале июня во Львове разразился резонансный скандал. Народная депутат Наталья Пипа сделала замечание парню из Одессы, который публично исполнял российские песни Виктора Цоя.
- Народная глава возмутилась, ведь публичное исполнение российских песен запрещен законом. Парень в свою очередь отреагировал агрессивно, сказав, что в Одессе большинство говорит по-русски.
- Депутат написала заявление в полицию. Молодого человека задержали и составили ему протокол об административном правонарушении.
- Впоследствии парень опубликовал видео на украинском, где извинился за свое поведение. Он отметил, что поступил неправильно.