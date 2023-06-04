Нардепка Наталья Пипа сделала горе-музыканту замечания. В ответ он начал ругаться по-русски и заявил, что "Цой – легенда года, понимаешь, б*ять". Не прошло и нескольких дней, как подъехали извинения. Видео распространяют в сети, сообщает 24 Канал.

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Детали возмутительного инцидента

В Украине и мире есть так много классной музыки на любой вкус. В то же время, некоторые люди продолжают тянуть в украинское пространство так называемую "культуру" из болот. Стоит отметить, что российская музыка в общественных местах в Украине запрещена еще с 2022 года.

Возмутительный инцидент произошел во Львове. Посреди улицы юноша начал исполнять песни Виктора Цоя. Когда горе-музыканту сделали замечания, он отреагировал неадекватно: начал сыпать бранью и оскорблениями.

Цой – легенда рока, понимаешь, б*ять. Цой – легенда года, а ты сейчас берешь и д**буешься. Ты могла бы идти по своим делам. У тебя есть работа, дети, семья, муж. А ты берешь и доибуешься до того, что я пою песни Цоя. У тебя, с*ка, своих дел нет что ли?

– заявил парень.

Пипа рассказала о позорном инциденте в сети. Кроме того, она рассказала, что уже написала заявление в полицию.

"Фанат Цоя" записал извинения: смотрите видео

Извинения от горе-музыканта не заставили себя ждать. Более того, они записани на украинском.

Украинцы возмущены инцидентом и поддерживают Пипу в комментариях. Россия совершает геноцид украинцев. Жертвами зверств российских окупантов становятся взрослые и дети. Оккупанты разрушают украинские города и села. Россия не имеет ничего общего с цивилизованным миром. Тащить так называемую "культуру из болот" – позорно.