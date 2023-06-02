Свою позицию она аргументировала тем, что якобы пусть не спят люди на Западе Украины. В телеграм-канале "ПУ – Публичные у**аны" написали, что девушку зовут Екатерина Тимофиева, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандальной киевлянке

Тимофеевой 33 года и она не в первый раз отмечается скандальными заявлениями. Ранее жительница Киева с никнеймом moon__girl888 также распространяла нарративы российской пропаганды. В частности, в одном из сториз она обвиняла в войне, которую начала Россия, не саму страну-террористку. Как и российские пропагандисты, вспоминала США. На этом она не остановилась и винила Украину.

Наша страна – мыло. Отмывает бабки себе в карман нашей кровью и кричит, что мы белые и пушистые. Надеюсь, "пушистики" по**вятся к**вью собственных детей… В любой ссоре всегда виноваты оба, всегда есть выгода обоих,

– цинично заявила Екатерина Тимофиева.

Она добавила, что якобы "войне не будет конца", и "нас убьют здесь всех, до последнего".

Сообщение, которое распространяла Тимофиева / Скриншот по телеграм-канала

Стоит отметить, что в ночь, когда Россия цинично атаковала столицу Украины ракетами "Искандер" Тимовиева, решила обвинить во всем не Кремль, а систему противовоздушной обороны Patriot, которая спасает жизнь украинцев.

Что известно о скандальном заявлении киевлянки

Жительница Киева 1 июня записала видео, в котором задала вопрос, можно Patriot "забрать на неделю" из Киева. Свою позицию она аргументировала тем, что якобы не "смогла выспаться".

Меня мучает один вопрос. А можно этот гребаный Patriot забрать на неделю на Западную Украину. Ничего личного, пусть не спят немножко они, как-то расслабленно чувствуют себя там, а мы поспим,

– заявила киевлянка.

Более того, после своих слов она вспомнила о Службе безопасности Украины в надежде, что ей ничего не будет.

"Надеюсь, что за такое наша доблестная страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", – подчеркнула киевлянка.

Возмущение киевлянки: смотрите видео