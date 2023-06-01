Женщина сделала виновными в обстрелах ЗРК Patriot, который помогает защищать столицу. Соответствующее видео с возмущениями киевлянки обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
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Киевлянка возмутилась, что не может выспаться из-за Patriot
В своем видеообращении женщина задала вопрос, можно ли Patriot "забрать на неделю" из Киева, чтобы она "смогла выспаться". Более того, она предложила зенитный ракетный комплекс переместить в это время в западные области.
Меня мучает один вопрос. А можно этот гр*баный Patriot забрать на неделю на западную Украину. Ничего личного, пусть не спят немножко они, как-то расслабленно чувствуют себя там, а мы поспим,
– возмутилась киевлянка.
В то же время женщина надеется, что после этих слов ее не вызовут в СБУ.
"Надеюсь, что за такое наша доблестная страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", – подчеркнула киевлянка.
Возмущение киевлянки: смотрите видео
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