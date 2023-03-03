Женщине дали замечание, что в Украине гривны, а не рубли, как она заявила. Видео со скандалом обнародовали в телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

Кстати говоря В Одессе женщину выгнали из заведения через украинский язык: возмутительное видео

Это возмутило женщину и она оправдывала себя тем, что вся ее жизнь была "рублей". Начала оправдываться, будто это распространенная привычка среди людей ее поколения.

Что наговорила женщина

Дальше женщина наговорила, мол, она как коренная одесситка использует русский язык. Обозвала, что только "малопознанные люди из села разговаривают на украинском".

Она заявила, что "одесситы всегда говорили по-русски". Ей объяснили, что одесситы говорят по-одесски, но сейчас переходят на украинский. Однако дальше женщина продолжила утверждать, что говорить по-украински — не модно, поэтому молодежь говорит по-русски.

Девочки! Ну что вы, переобулись? Соромно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я люблю тебя"? Ну, это же колхоз!

- хлопнула женщина.

Потом она стала угождать, будто дружит с Трухановым и сделает гостиницу самую плохую репутацию.

Языковой скандал в Одессе: видео

Женщина уже извинилась

Когда видео разлетелось по сети, женщине, очевидно, стало стыдно. Через несколько часов ее нашли и извинений от нее долго ждать не пришлось. Она упомянула украинский язык. Заверила, что не имеет ничего против украинской и гривны.

Утверждает, что якобы не хотела обидеть девушку.

Извинения одесситки: видео