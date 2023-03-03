Жінці дали зауваження, що в Україні "гривні, а не рублі", як вона заявила. Відеозі скандалом оприлюднили в телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Це обурило жінку й вона виправдовувала себе тим, що все її життя були "рублі". Почала виправдовуватись, нібито це є поширеною звичкою серед людей її покоління.

Що наговорила жінка

Далі жінка наговорила, мовляв, вона, як корінна одеситка, використовує російську мову. Обізвала, ніюито лише "малопізнані люди з села розмовляють українською".

Вона заявила, буцімто "одесситы всегда говорили по-русски". Їй пояснили, що одесити говорять по-одеськи, але зараз переходять на українську. Однак далі жінка продовжила стверджувати, що говорити українською — не модно, тому молодь говорить російською.

Девочки! Ну шо ви, переобулись? Стыдно! И шо вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я кохаю тебе"? Ну это же колхоз!

— ляпнула жінка.

Потім вона стала погожувати, нібито дружить з Трухановим й зробить готелю найгіршу репутацію.

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Жінка вже вибачилась

Коли відео розлетілось мережею, жінці, вочевидь, стало соромно. Через декілька годин її знайшли та вибачень від неї довго чекати не довелось. Вона згадала українську мову. Запевнила, що не має нічого проти української та гривні.

Стверджує, нібито не хотіла образити дівчину.

Вибачення одеситки: відео