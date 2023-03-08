Следует заметить, что Руслана Бронникова ведет блог в инстаграмме, где рекламирует свои услуги. Однако после начала полномасштабного вторжения уехала в Россию, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с блоггером

Руслана Бронникова является физическим лицом-предпринимателем в Украине. Поэтому по нашим законам должно предоставить услуги на украинском языке, однако девушка пишет и общается на российском. Поэтому ее оштрафовали на 5 тысяч гривен.

Я одесситка, говорящая по-российски. У нас всегда были русскоязычные города на юге. А из нас просто делают беспозвоночных дураков,

– написала девушка.

Блогерша возмутилась из-за штрафа и написала, что якобы она "живет в нацистской Украине".

Скриншоты заявлений блоггерши, где она возмущается из-за штрафа

Также Руслана Бронникова публиковала стороз, в которых писала о своих взглядах. В частности, что якобы:

" Зеленский забрал у нас все. Даже язык. Устроил межкультурную разницу и войну ";

"; "патриоты украиноязычные нормально репостят, доносят и заражают своими "нацистскими" нарративами – фильтрация, оставить гражданство и так далее";

"добавляйте хэштег в сторез "стоп русофобия в Украине".

То есть гражданка Украины, вероятно, вполне сознательно распространяет российские нарративы о якобы "нацистах" в Украине, о "притеснениях" русскоязычных. Это именно те лживые тезисы, которые озвучивает Путин и его приспешники.

Одесситка возмутилась из-за штрафа: смотрите видео

Кроме того, она поздравляла с 8 марта, кроме украинок, еще россиянок и белорусок.

"Я желаю каждой украинцы, каждой белоруске и каждой россиянке, и вообще всем, чтобы вас окружали люди, которые вас любят, защищают и не дают волноваться из-за языковых вопросов", – сказала Руслана Бронникова.

Вероятно, языковому омбудсмену Тарасу Кременю кто-то сообщил о девушке. Этого подписчика она обозвала "крысой, написавшей донос".

Обратите внимание! В Украине действует закон о языке. В Украине действует закон о языке. Он предполагает, что услуги украинским потребителям должны предоставляться на государственном языке. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Подробнее – читайте здесь.