Варто зауважити, що Руслана Броннікова веде блог в інстаграмі, де рекламує свої послуги. Однак після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Росію, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з блогеркою

Руслана Броннікова є фізичною особою-підприємцем в Україні. Тож за нашими законами має надати послуги українською мовою, проте дівчина пише та спілкується російською. Саме тому її оштрафували на 5 тисяч гривень.

Я одеситка, що говорить російською. У нас завжди були російськомовні міста на півдні. А з нас просто роблять безхребетних дурнів,

– написала дівчина.

Блогерка обурилась через штраф та написала, що нібито вона "живе в нациській Україні".

Скриншоти заяв блогерки, де вона обурюється через штраф

Також Руслана Броннікова публікувала сторіз, у яких писала про свої погляди. Зокрема, що нібито:

" Зеленський забрав у нас все. Навіть мову. Влаштував міжкультурну різницю та війну ";

"; "патріоти україномовні нормально репостять, доносять і заражають своїми "нацистськими" наративами – фільтрація, лишити громадянства і так далі";

"додавайте хештег в сторіз "стоп русофобія в Україні".

Тобто громадянка України, ймовірно, цілком свідомо поширює російські наративи про нібито "нацистів" в Україні, про "утиски" російськомовних. Це саме ті брехливі тези, які озвучує Путін та його посіпаки.

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Окрім того, вона вітала з 8 березня, окрім українок, ще росіянок та білорусок.

"Я бажаю кожній українці, кожній білорусці та кожній росіянці, й взагалі всім, щоб вас оточували люди, які вас люблять, захищають та не дають хвилюватись через мовні питання", — сказала Руслана Броннікова.

Ймовірно, мовному омбудсмену Тарасу Креміню хтось повідомив про дівчину. Цього підписника вона обізвала "щуром, що написав донос".

Зверніть увагу! В Україні діє закон про мову. Він передбачає, що послуги українським споживачам повинні надаватись державною мовою. За порушення закону передбачені штрафи. Детальніше – читайте тут.