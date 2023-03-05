У своєму інстаграмі блогерка відреагувала на хейт підписників. Тож вона вирішила пояснити свою позицію щодо Криму.

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Блогерка пояснила свою позицію

Волощук написала, що впродовж доби зазнала море негативу, за словами блогерки, місцями виправданого. Вона заявила, що всім людям властиво помилятися. Інфлюенсерка перепросила перед українцями, а також визнала свою провину за неоднозначні слова про Крим.

"Наразі я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права щодо своєї думки щодо Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим – це Україна", – написала вона.

Зазначимо, що українська блогерка, на сторінку якої в соцмережі підписано 416 тисяч людей, відмовляється переходити на українську мову.

Нагадаємо, що Волощук вже неодноразово була у центрі уваги після своїх скандальних заяв. До прикладу, блогерка у 2020-му "розмірковувала" про життя у Криму. Зокрема, вона запевняла своїх підписників, що "неважливо чий півострів, головне – аби там було мирно".

Що відомо про нагороду Волощук

У п'ятницю, 3 березня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на Банковій зустрівся з українськими блогерами. Як зазначають самі інфлюенсери, вони "обговорювали питання інформаційної війни та мотивації населення".

На зустріч в ОП запросили Сашу Бо, Євгена Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву, Микиту Добриніна та інших. Про це вони самі розповіли у своїх сторіс в інстаграмі.

Ксюша Манекен, яка була однією із запрошених гостей, похвалилася у мережі, що отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня" від ГУР МО.

Подоляк констатував, що ні ОП, ні він особисто не давали жодних нагород присутнім на заході блогерам. Тим паче про вручення відзнак від інших відомств (ГУР), взагалі, йтися не може.

У ГУР підтвердили, що блогерка дійсно отримала заохочувальну нагороду. У відомстві зазначили, що завдання від ГУР виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою стратегічно важливу діяльність.