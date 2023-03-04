У п'ятницю, 3 березня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зустрічався з блогерами. Серед них була Ксюша Манекен (Оксана Волощук), яка опісля заявила, що ГУР нагородило її відзнакою II ступеня за сприяння воєнній розвідці України. Важливо, що тривалий час вона працювала ескортницею в минулому та неоднозначно висловлювалась, скажімо, щодо Криму.

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Представник ОП про нагородження блогерки

Як зазначив Подоляк, прокоментувати цю ситуацію він вирішив для уникнення "буяння конспірологічних теорій" і перекручування інформації. Власне, він нагадав, що в Україні вже понад 9 років триває гібридна війна – інформаційний її складник є дуже важливим.

Ми повинні залучати всі інструменти для протидії російському впливу в Україні та світі. Кожен інфлюенсер – це окремий канал інформації для своєї аудиторії, яка вимірюється сотнями, тисячами та мільйонами людей. На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі – продержавницькій і проукраїнській,

– написав радник очільника Офісу Президента.

Окрім того, він констатував, що ні ОП, ні він особисто не давали жодних нагород присутнім на заході блогерам. Тим паче про вручення відзнак від інших відомств (ГУР), взагалі, йтися не може.

За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку,

– констатував Подоляк.

Разом з тим він підкреслив, що метою зустрічі було налагодження комунікації з лідерами суспільних думок в інтернеті, порушення питань інформаційної гігієни, етики та боротьби з гібридними загрозами з боку Росії.

Зверніть увагу! Подоляк заакцентував на тому, що планує в майбутньому проводити подібні зустріч з людьми, що мають вплив в інтернет-середовищі, та на них, як і в цьому випадку, не буде церемоній нагородження. Себто можна підсумувати, що присвоєння відзнаки Волощук – це рішення Головного управління розвідки, а Офіс Президента до цього ніяк не причетний.

"Неважливо, чий Крим"

До цієї теми варто згадати певні висловлювання блогерки Ксюші Манекен (Оксани Волощук), після яких зрозуміло, чому її нагородження викликало справжній резонанс у мережі.