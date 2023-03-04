В пятницу, 3 марта, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк встречался с блогерами. Среди них была Ксюша Манекен (Оксана Волощук), которая после заявила, что ГУР наградило ее отличием II степени за содействия военной разведке Украины. Важно, что долгое время она работала в эскорте в прошлом и неоднозначно высказывалась, скажем, по поводу Крыма.
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Представитель ОП о награждении блогеров
Как отметил Подоляк, прокомментировать эту ситуацию он решил во избежание "буйства конспирологических теорий" и извращение информации. Собственно, он напомнил, что в Украине уже более 9 лет продолжается гибридная война – информационная ее составляющая очень важна.
Мы должны использовать все инструменты для противодействия российскому влиянию в Украине и мире. Каждый инфлюенсер – это отдельный канал информации своей аудитории, которая измеряется сотнями, тысячами и миллионами людей. На мой взгляд, сообщество блогеров должно быть на одной волне – прогосударственной и проукраинской,
– написал советник главы Офиса Президента.
Кроме того, он констатировал, что ни ОП, ни он лично не вручал никаких наград присутствующим на мероприятии блогерам. Тем более о вручении знаков отличия от других ведомств (ГУР) вообще речь не может идти.
За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку,
– констатировал Подоляк.
Вместе с тем, он подчеркнул, что целью встречи было налаживание коммуникации с лидерами общественных мнений в интернете, поднятие вопросов информационной гигиены, этики и борьбы с гибридными угрозами со стороны России.
"Неважно чей Крым"
К этой теме стоит упомянуть определенные высказывания блогерши Ксюши Манекен (Оксаны Волощук), после которых понятно, почему ее награждение вызвало настоящий резонанс в сети.
- В 2020 году Волощук заявляла, что "неважно чей Крымский полуостров, главное – чтобы там царил мир".
- Кроме того, она заявляла, что после оккупации эта территория очень изменилась: в некоторых аспектах в лучшую, а в некоторых – в худшую сторону.
- В то же время важно, что инфлюенсер принципиально не хочет переходить на украинский язык, что выглядит довольно странно после того, как Россия ведет против нас уже год широкомасштабную войну.