В своем инстаграмме блогерша отреагировала на хейт подписчиков. Поэтому она решила объяснить свою позицию по Крыму.

Смотрите также Скандал с наградой для блогера Волощук: что говорят в ГУР

Блогерша объяснила свою позицию

Волощук написала, что на протяжении суток испытала море негатива, по словам блогерши, местами оправданного. Она заявила, что всем людям свойственно ошибаться. Инфлюенсер извинилась перед украинцами, а также признала свою вину за неоднозначные слова о Крыме.

"Пока я хочу публично признать, что много лет назад была не права относительно своего мнения по Крыму. Не осведомлен и не привлечен. Мне искренне жаль. Крым – это Украина", – написала она.

Отметим, что украинская блогерша, на страницу которой в соцсети подписано 416 тысяч человек, отказывается переходить на украинский язык.

Напомним, что Волощук уже неоднократно находился в центре внимания после своих скандальных заявлений. К примеру, блогерша в 2020-м "размышляла" о жизни в Крыму. В частности, она уверяла своих подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

Что известно о награде Волощук

В пятницу, 3 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на Банковой встретился с украинскими блогерами. Как отмечают сами инфлюенсеры, они "обсуждали вопросы информационной войны и мотивации населения".

На встречу в ОП пригласили Сашу Бо, Евгения Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина и других. Об этом они сами рассказали в своих страстях в инстаграмме.

Ксюша Манекен, которая была одной из приглашенных гостей, похвасталась в сети, получившей отличие "При содействии военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР МО.

Подоляк констатировал, что ни ОП, ни он лично не давали никаких наград присутствующим на мероприятии блогерам. Тем более о вручении знаков отличия от других ведомств (ГУР) вообще речь не может идти.

В ГУР подтвердили, что блоггер действительно получила поощрительную награду. В ведомстве отметили, что задачи от ГУР выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою стратегически важную деятельность.