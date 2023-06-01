Жінка зробила винними в обстрілах ЗРК Patriot, який допомагає захищати столицю. Відповідне відео з обуреннями киянки оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Киянка обурилась, що не може виспатися через Patriot

У своєму відеозверненні жінка поставила питання, чи можна Patriot "забрати на тиждень" з Києва, щоб вона "змогла виспатись". Ба більше, вона запропонувала зенітний ракетний комплекс перемістити на цей час у західні області.

Мене мучить одне питання. А можна цей грь*баний Patriot забрати на тиждень на західну Україну. Нічого особистого, хай не сплять трошки вони, якось розслаблено вони почуваються там, а ми поспимо,

– обурилась киянка.

Водночас жінка сподівається, що після цих слів її не викличуть в СБУ.

"Сподіваюся, що за таке наша доблесна країна в СБУ не викликає, бо маразму і так вистачає", – наголосила киянка.

Обурення киянки: дивіться відео

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