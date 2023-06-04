Нардепка Наталія Піпа зробила горе-музикантові зауваження. У відповідь він почав лаятися російською та заявив, що "Цой – легенда року, розумієш, б*ять". Не пройшло й декількох днів, як під'їхали вибачення. Відео поширюють у мережі, інформує 24 Канал.

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Деталі обурливого інциденту

Україна та світ мають так багато класної музики на будь-який смак. Водночас деякі люди продовжують тягнути в український простір так звану "культуру" з боліт. Варто зауважити, що російська музика у громадських місцях в Україні заборонена ще з 2022 року.

Обурливий інцидент стався у Львові. Посеред вулиці хлопець почав виконувати пісні Віктора Цоя. Коли горе-музиканту зробили зауваження, він відреагував неадекватно: почав сипати лайкою та образами.

Цой – легенда року, розумієш, б*ять. Цой – легенда року, а ти зараз береш і до*обуєшся. Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе, с*ка, є робота, діти, сім'я, чоловік. А ти береш і до*йобуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе, с*ка, своїх справ немає чи що?

– заявив хлопець.

Піпа розповіла про ганебний інцидент у мережі. Окрім того, вона розповіла, що вже написала заяву у поліцію.

"Фанат Цоя" записав вибачення: дивіться відео

Вибачення від горе-музиканта не забарилися. Ба більше, воно записане українською.

Українці обурені інцидентом й підтримують Піпу у коментарях. Росія скоює геноцид українців.