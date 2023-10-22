Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Канала. Госпожа Ярина также рассказала, по какому пути общество должно украинизироваться.

Смотрите также "Она прямо украинка": дочь военной Ярины Черногуз столкнулась с буллингом из-за украинского

На каком языке "должны" говорить военные

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже более 600 суток, однако в сети до сих пор постоянно появляются споры по языковому вопросу. Защитница Ярина Черногуз объяснила, что украинизация – это эволюционный процесс. Конечно, всем хотелось бы, чтобы этот процесс двигался с более быстрыми темпами. Потому военнослужащая советует обществу внедрять украинский язык на уровне семей.

"Меня досадно, что есть люди, которые до сих пор ищут оправдание, почему они сами говорят на русском языке и учат детей на нем говорить. Преимущественно это те, кто вырос в обрусевших городах, когда-то истребивших и насадивших там русский язык. Носиться с тем, что русский принадлежит Украине… и не принадлежит. Она здесь насажена теми методами, которые мы видим сейчас", – пояснила Ярина.

Вместе с тем, она подчеркнула, что обвинять военнослужащих в том, что они говорят по-русски – бессмысленно. Защитница объяснила, что на фронте вообще некорректно акцентировать внимание на том, кто и на каком языке говорит. По словам Ярины, среди военных много украиноязычных и русскоязычных, однако на фронт они пришли не решать языковой вопрос, а защищать страну от врага.

Это очень безответственно так говорить. Потому что военные, которые пришли воевать за Украину, могут говорить на каком захотят языке. Там считать, кто на каком языке говорит – вообще некорректно. Среди военных – очень много украиноязычных. Многие, которые хотят, чтобы их дети росли украиноязычными. Но когда мы туда уже пришли, язык роли большой не играет. Сегодня ты есть, завтра тебя нет,

– подчеркнула Ярина Черногуз.

Защитница также заявила, что это выбор и ответственность каждого военного, на каком языке говорить. Вместе с тем ответственность общества – делать так, чтобы жертва каждого защитника не была напрасной. Как пояснила Ярина, "если дальше все будут разговаривать на русском, то пройдет 10 лет, и линия будет проходить уже по Днестру". К примеру, она приводит Литву и Латвию, которые очень хорошо поняли, чем заканчивается русский язык.

В Украине проанализировали, где чаще всего нарушают языковой закон

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень сообщил, что с начала полномасштабного вторжения и до начала октября поступило более 3 000 жалоб о нарушении языкового закона. По его словам, больше сообщений касается языка интернет-представительств, обслуживания, рекламы и вывесок.

Также довольно часто поднимали языковой вопрос во время образовательного процесса, в медицинских учреждениях и органах власти. Жалобы поступали и по поводу употребления русского языка в медиа и сфере культуры.

Что касается городов, то Кремень сообщил, что больше всего заявлений о нарушении языкового закона получили в Киеве. Второе место заняла Харьковская область, а за ней – Одесская, Днепропетровская и Киевская области.