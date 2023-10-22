Цивілізованим країнам важко відмовитися від міфу про "великую русскую культуру". Можливо, місія України полягає в тому, щоб допомогти їм це зробити, зауважила в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу захисниця та письменниця Ярина Чорногуз.
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Балерина на будинку, в який влучила російська ракета
На думку військової, цивілізований світ з його демократичними цінностями виявився не готовий сприйняти правду про війну в Україні, ті жахіття, які скоїли і продовжують скоювати там окупанти. Тому, вважає Чорногуз, саме у цьому може полягати місія нашої держави – показати світові, що Росія – це країна з конвеєром, яка хоче всіх винищити.
За словами поетеси, зруйнувати міф про "велич" "русской культури" можна показавши, як це все конвертується в братські могили та руїни.
Саме час іронізувати з цього пафосу та жалості до себе. Мені дуже сподобалося, як британський митець намалював балерину на будинку, який зруйнувала російська ракета,
– зазначила Чорногуз.
Як "врятувати" дітей від російської культури
На думку письменниці, і батьки, і вчителі мають говорити з дітьми про війну, не травмуючи їх, але водночас чесно розповідати про те, яку ціну платить Україна.
Я вчу свою доньку, що вона має добре вчитися та не впускати у свій простір російську мову, бо вона вчиться і все це робить за тих, кого вбила Росія і, хто вже не зможе вчитися,
– розповіла захисниця.
Письменниця впевнена, що підлітків треба вчити тому, що вони живуть і за тих, кого забрала війна.
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