Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу, – Зеленський
Сполучені Штати, Росія та Україна мають різне бачення стосовно кінцевого результату мирної угоди, зокрема це стосується питання територій.
Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg.
Що сказав Зеленський про окуповані території?
Президент України пояснив, що елементи поточного мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", зокрема це стосується надання безпекових гарантій та територій.
За його словами, у рамках переговорів досі не досягли згоди стосовно Донецької та Луганської областей. Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, першочергово від США.
Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу,
– заявив він.
Видання констатує, що відповідна заява пролунала після звинувачень у його бік від президента США Дональда Трампа стосовно того, що український лідер не прочитав якусь його "пропозицію".
"Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", – резюмував він.