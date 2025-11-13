Відкрито "Єдинозбір" на 1 мільярд гривень: Притула розкрив, куди спрямують кошти

Благодійний фонд Сергія Притули разом з 412 бригадою Nemesis та Світовим конгресом українців оголосив про "Єдинозбір" на 1 мільярд гривень. Вони збирають кошти на ефективну зброю, яка збиватиме "Шахеди".

Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник БФ Сергій Притула, зауваживши, що в планах зібрати 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі та інші важливі речі для мобільних вогневих груп. Наразі збір йде дуже добре. Вдалося зібрати понад 83 мільйони гривень.

Як долучитися до збору?

Як наголосив Притула, українці активно долучилися до збору. Буквально щойно один із бізнесів пообіцяв перерахувати 10 мільйонів гривень. А ще один виробник FPV-дронів задонатив 500 тисяч. Також кожної секунди надходить допомога від фізичних осіб.

Ворожі "Шахеди" прилітають фактично по всій території України. Цей збір спрямований на посилення спроможностей екіпажів, які знищують російські безпілотники.

Серед співорганізаторів є 412 бригада Nemesis, на рахунку яких понад 1400 збитих "Шахедів". Також в першій хвилі роздачі дрони-перехоплювачі отримають підрозділ Signum, ППО "Азову", 3 полк ССО і далі по наростаючій. Питання тільки в коштах,

– розповів Притула.

1 мільярд гривень в контексті збору – це дійсно багато. Там збираються закупити різну номенклатуру. Деякі дрони коштують від 90 тисяч – до 250 тисяч гривень. Все опирається на експертизу спеціалістів та військових. Є нюанси, де краще використовувати різних типів. А загалом йдеться про тисячі дронів, наземні станції управління тощо.

Окремий бюджет виділяють на переобладнання транспорту під потреби екіпажів. Бувають смішні історії, коли є підрозділ з дронами-перехоплювачами. Але вони не мають чим поїхати на бойове розпорядження. Можна чекати, поки держава з цим розбереться. Але це буде довго. А можемо не чекати. За цей час наш Фонд відправив вже близько 400 командно-штабних машин. Вже перша "пачка" транспортних засобів готова на переобладнання,

– розповів Притула.

Приєднуйтеся до "Єдинозбору" за посиланням:

Монобанка https://send.monobank.ua/jar/3w8JTb7xhE

LiqPay http://prytu.la/oneunited

Інші рахунки та валюти: https://oneunited.now

