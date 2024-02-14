У НАТО не бачать жодної військової загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу

Останнім часом західні лідери дедалі більше стурбовані ймовірним ризиком для Північноатлантичного альянсу з боку Росії. Однак у НАТО не бачать жодної загрози нападу країни-агресорки.

Втім, в Альянсі не виключають потенційний ризик гібридних та кібернетичних атак. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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В Альянсі не бачать загрози з боку Росії

Очільник НАТО зазначив, що Альянс серйозно ставиться до потенційних гібридних загроз з боку Росії. Втім, союзники не очікують військових атак на країни НАТО.

Ми не бачимо жодної реальної загрози військового нападу на будь-якого союзника по НАТО.Але, звичайно, існує постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО,

– заявив Столтенберг.

Генсек додав, що союзники активно відстежують ситуацію вздовж кордону з Росією, аби вчасно реагувати на будь-які виклики. Столтенберг також зазначив, що під час війни в Україні НАТО засвоїла багато уроків для себе, але найголовніший – це бути об’єднаними.

Інша річ, яку зробило НАТО, коли відбулося повномасштабне вторгнення, - це збільшення нашої основної присутності у східній частині альянсу. Ми зробили це для того, щоб дуже чітко донести до Москви, що президент Путін не повинен навіть думати про ескалацію цього конфлікту за межами України,

– наголосив очільник Альянсу.

Зауважимо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що НАТО має готуватися до можливої затяжної конфронтації з Росією. За словами очільника Альянсу, ця конфронтація може тривати десятиліттями.

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