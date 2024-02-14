В НАТО не видят никакой военной угрозы со стороны России для стран-членов Альянса

В последнее время западные лидеры все больше обеспокоены вероятным риском для Североатлантического альянса со стороны России. Однако в НАТО не видят никакой угрозы нападения страны-агрессора.

Впрочем, в Альянсе не исключают потенциальный риск гибридных и кибернетических атак. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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В Альянсе не видят угрозы со стороны России

Глава НАТО отметил, что Альянс серьезно относится к потенциальным гибридным угрозам со стороны России. Впрочем, союзники не ожидают военных атак на страны НАТО.

Мы не видим никакой реальной угрозы военного нападения на любого союзника по НАТО. Но, конечно, существует постоянный риск различных гибридных атак, кибернетических и других видов гибридных действий против союзников по НАТО,

– заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что союзники активно отслеживают ситуацию вдоль границы с Россией, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы. Столтенберг также отметил, что во время войны в Украине НАТО усвоила много уроков для себя, но самый главный – это быть объединенными.

Другая вещь, которую сделало НАТО, когда произошло полномасштабное вторжение, – это увеличение нашего основного присутствия в восточной части альянса. Мы сделали это для того, чтобы очень четко донести до Москвы, что президент Путин не должен даже думать об эскалации этого конфликта за пределами Украины,

– подчеркнул глава Альянса.

Заметим, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО должно готовиться к возможной затяжной конфронтации с Россией. По словам главы Альянса, эта конфронтация может длиться десятилетиями.

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