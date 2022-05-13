Єрмак обговорив із впливовими посадовцями та дипломатами Європи, як слід далі тиснути на Росію

Андрій Єрмак обговорив з впливовими європейськими посадовцями та дипломатами обмеження для Кремля. Глава Офісу Президента пояснив, що санкції мають бути довгостроковими та системними.

Розмова відбулась 12 травня – на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Єрмак пояснив, що Кремль не відмовиться від загарбницьких планів тільки через зниження рівня життя людей.

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Єрмак пояснив, які санкції потрібно запроваджувати проти Москви

Потрібно зробити так, щоб фінансова система (Росії – 24 канал) не впоралася з цим тягарем, щоб російська промисловість не мала технічних можливостей, технологій і матеріалів для виробництва знарядь війни. Тому санкції мають бути довгостроковими, – пояснив Єрмак.

Політик пригадав також про План дій щодо посилення санкцій проти Росії, які розробила група Єрмака-Макфола. Там мовиться про:

повне ембарго на російські енергоносії, адже це основне джерело фінансування воєнної машини Москви;

розширення транспортних та страхових санкцій;

відключення всіх російських фінансових установ від світової системи.

"Дуже важливим є визнання Росії державою – спонсором тероризму та виключення її з FATF, розширення персональних санкцій проти переважної більшості російських чиновників, олігархів і пропагандистів. Потрібні й подальші санкції проти державних підприємств Росії", – пояснив Андрій Єрмак.

Потрібні санкції проти країн, які допомагають Путіну обходити обмеження

Варто запроваджувати вторинні санкції проти держав, фізичних чи юридичних осіб, які сприяють агресії Росії або допомагають їй обходити санкції,

– мовиться у повідомленні.

Також Єрмак пригадав про Дорожню карту, яка містить стратегію ЄС щодо впровадження енергетичних санкцій. Пояснив:

мовиться про поетапне амбарго на російський газ до країн ЄС, щоб зменшити шок для європейських економік;

вітає рішення Єврокомісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти, адже це дуже важливо.

Також, відповідаючи на питання про підтримку України від ЄС, Андрій Єрмак сказав, що Україна й надалі потребує зброї і країни Євросоюзу знають, якої саме. Натомість додав, що у Європі та світі немає надійної системи безпеки.

І зараз одним з головних питань є обговорення майбутніх чітких безпекових гарантій для України,

– пояснив Єрмак.

Адже наша держава хотіла б бачити серед гарантів якомога більше країн світу.

За його словами, експерти запропонують чіткі механізми, які б дали змогу спрямовувати конфісковані російські активи, кошти на ескроу-рахунках та інше на:

потреби постраждалих громадян;

а також відбудову об'єктів інфраструктури України.

Коротко про санкції проти Росії

12 травня Головне управління розвідки розповіло, як "Роскосмос" обходить міжнародні санкції. Зокрема проводить розрахунки в іноземній валюті, зменшує обсяги іноземної валюти на рахунках банків, щодо яких запровадили санкції, відкриває рахунки у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції та інші заходи.

Станом на 12 травня відомо, що Євросоюз планує розглянути 6 пакет санкції проти Росії 16 травня. Попередньо писали, що туди увійде ембарго на газ.

Проте вже 10 травня ЗМІ написали, що Європа не готова блокувати постачання російської нафти у треті країни. Тому радикального кроку в 6 пакеті санкцій не буде.

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