Ермак обсудил с влиятельными чиновниками и дипломатами Европы, как следует дальше давить на Россию
Андрей Ермак обсудил с влиятельными европейскими должностными лицами и дипломатами ограничения для Кремля. Глава Офиса Президента пояснил, что санкции должны быть долгосрочными и системными.
Разговор состоялся 12 мая – на 78-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Ермак объяснил, что Кремль не откажется от захватнических планов только из-за снижения уровня жизни людей.
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Ермак объяснил, какие санкции нужно вводить против Москвы
Нужно сделать так, чтобы финансовая система (России – 24 канал) не справилась с этим бременем, чтобы российская промышленность не имела технических возможностей, технологий и материалов для производства орудий войны. Поэтому санкции должны быть долгосрочными, – объяснил Ермак.
Политик вспомнил также План действий по усилению санкций против России, которые разработала группа Ермака-Макфола. Там говорится о:
- полном эмбарго на российские энергоносители, ведь это основополагающий источник финансирования военной машины Москвы;
- расширении транспортных и страховых санкций;
- отключении всех российских финансовых учреждений от мировой системы
"Очень важно признание России государством-спонсором терроризма и исключение его из FATF, расширение персональных санкций против подавляющего большинства российских чиновников, олигархов и пропагандистов. Нужны и дальнейшие санкции против государственных предприятий России", – пояснил Андрей Ермак.
Нужны санкции против стран, помогающих Путину обходить ограничения
Следует вводить вторичные санкции против государств, физических или юридических лиц, способствующих агрессии России или помогающих ей обходить санкции,
– говорится в сообщении.
Также Ермак вспомнил о Дорожной карте, содержащей стратегию ЕС по внедрению энергетических санкций. Объяснил:
- говорится о поэтапном амбарго на российский газ в страны ЕС, чтобы снизить шок для европейских экономик;
- приветствует решение Еврокомиссии о введении полного запрета на импорт всей российской нефти, ведь это очень важно.
Также, отвечая на вопрос о поддержке Украины от ЕС, Андрей Ермак сказал, что Украина и дальше нуждается в оружии, и страны Евросоюза знают, каком именно. В то же время добавил, что в Европе и мире нет надежной системы безопасности.
И сейчас одним из главных вопросов является обсуждение будущих четких гарантий безопасности для Украины,
– объяснил Ермак.
Ведь наше государство хотело бы видеть среди гарантов больше стран мира.
По его словам, эксперты предложат четкие механизмы, позволяющие направлять конфискованные российские активы, средства на эскроу-счетах и прочее на:
- потребности пострадавших граждан;
- или восстановление объектов инфраструктуры Украины.
Кратко о санкциях против России
- 12 мая Главное управление разведки рассказало, как "Роскосмос" обходит международные санкции. В частности, проводит расчеты в иностранной валюте, уменьшает объемы иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых ввели санкции, открывает счета в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции и другие мероприятия.
- По состоянию на 12 мая известно, что Евросоюз планирует рассмотреть 6-й пакет санкции против России 16 мая. Предварительно писали, что туда войдет эмбарго на газ.
- Однако уже 10 мая СМИ написали, что Европа не готова блокировать поставки российской нефти в третьи страны. Потому радикального шага в 6 пакете санкций не будет.
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