Українська делегація вирушила до Великої Британії, де зустрілася з Джей Ді Венсом і європейськими політиками. Андрій Єрмак окреслив теми розмов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака.

Про що Єрмак і Умєров говорили з Венсом?

За словами глави Офісу президента, підхід колег був максимально конструктивним. Українці говорили з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віцепрезидентом США.

Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон,

– акцентував Єрмак.

Він також сказав, що допомога Україні триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, доки агресія не зупиниться. Тобто "партнери підтримують нас не лише словами".

Окремо Андрій Єрмак подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу – "за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру".

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський привідкрив деталі зустрічі.

"Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово", – написав він.

Додамо, що донька Кіта Келлога застерегла Трампа від помилок. Вона нагадала події майже сторічної давнини, коли багато політиків виявили короткозорість.