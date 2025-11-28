28 листопада, 08:17
НАБУ проводить обшуки в урядовому кварталі: ЗМІ пишуть, що в Андрія Єрмака
28 листопада вранці з'явилася інформація про обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про можливу причетність керівника Офісу президента до справи Тимура Міндіча.
Про обшуки в Андрія Єрмака повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також про це пише видання "Українська правда", передає 24 Канал.
Що відомо про обшуки в Андрія Єрмака?
За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Візит детективів до урядового кварталу / Фото "Українська правда"
24 Канал намагається отримати коментар про подію у НАБУ.