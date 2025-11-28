Укр Рус
24 Канал Головні новини НАБУ проводить обшуки в урядовому кварталі: ЗМІ пишуть, що в Андрія Єрмака
28 листопада, 08:17
1

НАБУ проводить обшуки в урядовому кварталі: ЗМІ пишуть, що в Андрія Єрмака

Анастасія Колеснікова

28 листопада вранці з'явилася інформація про обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про можливу причетність керівника Офісу президента до справи Тимура Міндіча.

Про обшуки в Андрія Єрмака повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також про це пише видання "Українська правда", передає 24 Канал.

Дивіться також За бухгалтера бек-офісу зі справи "Мідас" внесли 95 мільйонів гривень застави 

Що відомо про обшуки в Андрія Єрмака?

За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Візит детективів до урядового кварталу / Фото "Українська правда"

24 Канал намагається отримати коментар про подію у НАБУ.

 