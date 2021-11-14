У ЄС через кризу на кордоні обговорюють запуск 4 статті договору про НАТО: що це означає

Польща, Литва та Латвія обговорюють можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору. Причина полягає у загостренні ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького наразі "потрібні конкретні кроки та прихильність Альянсу". Про це політик заявив у інтерв'ю 14 листопада.

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Розглядають запуск 4 статті НАТО: що це значить

Ми обговорюємо з Латвією, а особливо з Литвою, чи не запускати статтю 4 договору про НАТО,

– заявив Моравецький.

Прем'єр Польщі говорив з прем'єрами Латвії та Литви. Моравецький пояснив, що, згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору, будь-який член НАТО може вимагати консультацій з іншими союзниками.

Мовиться про випадки, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої з сторін.

Обговорюватимуть санкції проти режиму Лукашенка та закриття кордону

Матеуш Моравецький також пояснив, що у Євросоюзі будуть обговорювати подальші санкції проти режиму Лукашенка, а також повне закриття кордону.

Польський кордон стане ефективним та остаточним бар'єром для дій Лукашенка. Немає сумнівів у тому, що справа зайшла надто далеко,

– заявив прем'єр.

Він також пояснив, що вже знають – "одних слів недостатньо, щоб зупинити білоруський режим. Ми розуміємо, що будуть потрібні посилені санкції".

У березні 2014 року Рада НАТО засідала щодо застосування статті 4 Договору НАТО через ситуацію в Україні . Тоді це відбувалось на прохання Польщі. Тоді заявили, що події в Україні та навколо неї є загрозою для сусідніх країн НАТО і мають прямі та серйозні наслідки для безпеки та стабільності в євроатлантичному регіоні.

До речі, у травні 2021 року, після санкцій ЄС, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС.

Наприкінці серпня 2021 року Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС.

Загострення ситуації на білорусько-польському кордоні