В ЕС из-за кризиса на границе обсуждается запуск 4 статьи договора о НАТО: что это значит
Источник:PAP
Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора. Причина в обострении ситуации на польско-белорусской границе.
По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, "нужны конкретные шаги и приверженность Альянса". Об этом он заявил в интервью 14 ноября.
Белорусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов, – пограничники Польши
Рассматривается запуск 4 статьи НАТО: что это значит
Мы обсуждаем с Латвией, особенно с Литвой, не запускать ли статью 4 договора о НАТО,
– заявил Моравецкий.
Премьер Польши разговаривал с премьерами Латвии и Литвы. Моравецкий объяснил, что согласно статье 4 Североатлантического договора любой член НАТО может потребовать консультаций с другими союзниками.
Речь идет о случаях, когда, по мнению какой-либо из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.
Будут обсуждаться санкции против режима Лукашенко и закрытие границы
Матеуш Моравецкий также пояснил, что в Евросоюзе будут обсуждать дальнейшие санкции против Лукашенко, а также полное закрытие границы.
Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко,
– заявил премьер.
Он также пояснил, что уже знают – "одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкций".Обратите внимание! В марте 2014 года Совет НАТО заседал по применению статьи 4 Договора НАТО по ситуации в Украине. Тогда это происходило по просьбе Польши. Тогда заявили, что события в Украине и вокруг нее представляют угрозу соседним странам НАТО и имеют прямые и серьезные последствия для безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.
Кстати, в мае 2021 года после санкций ЕС самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.
В конце августа 2021 года Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
Обострение ситуации на белорусско-польской границе
- Обострение ситуации на границе началось 8 ноября, когда заметили тысячи мигрантов, которые пытались попасть в Евросоюз.
- Поэтому Польша в этот же день объявила на границе боевую готовность. Впоследствии в Польше сообщили, что для штурма границы нелегалы получают от белорусских силовиков топоры и кусачки.
- 14 ноября ориентировочно 50 мигрантов прорвались через границу в Польше, однако 22 поймали. Задержанные являются гражданами Ирака.