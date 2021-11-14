В ЕС из-за кризиса на границе обсуждается запуск 4 статьи договора о НАТО: что это значит

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора. Причина в обострении ситуации на польско-белорусской границе.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, "нужны конкретные шаги и приверженность Альянса". Об этом он заявил в интервью 14 ноября.

Белорусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов, – пограничники Польши

Рассматривается запуск 4 статьи НАТО: что это значит

Мы обсуждаем с Латвией, особенно с Литвой, не запускать ли статью 4 договора о НАТО,

– заявил Моравецкий.

Премьер Польши разговаривал с премьерами Латвии и Литвы. Моравецкий объяснил, что согласно статье 4 Североатлантического договора любой член НАТО может потребовать консультаций с другими союзниками.

Речь идет о случаях, когда, по мнению какой-либо из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Будут обсуждаться санкции против режима Лукашенко и закрытие границы

Матеуш Моравецкий также пояснил, что в Евросоюзе будут обсуждать дальнейшие санкции против Лукашенко, а также полное закрытие границы.

Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко,

– заявил премьер.

Он также пояснил, что уже знают – "одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкций".

В марте 2014 года Совет НАТО заседал по применению статьи 4 Договора НАТО по ситуации в Украине. Тогда это происходило по просьбе Польши. Тогда заявили, что события в Украине и вокруг нее представляют угрозу соседним странам НАТО и имеют прямые и серьезные последствия для безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе.

Кстати, в мае 2021 года после санкций ЕС самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

В конце августа 2021 года Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Обострение ситуации на белорусско-польской границе